ABD’den 5 bin adet ‘Elazığ vişne’ mermeri siparişi

Elazığ Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, kendine has renk ve deseniyle iç pazarın yanı sıra 65 ülkeye de ihraç ediliyor.

Mekke'deki bazı yapılarda, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de Burç Halife ve Mohammed Bin Rashid City gibi otel ve mekanlar ile bazı ünlü moda evlerinde dekorasyon amacıyla kullanılan mermer, plaka ve blok şeklinde ihraç ediliyor. Son olarak ABD’den bir firma Elazığ vişne mermeri için 5 bin adet mezar taşı siparişi verdi.

Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, Elazığ vişne mermerini bugüne kadar 65 ülkeye ihraç ederek Elazığ'ın adını dünyaya duyurmayı başardıklarını söyledi.

Yıllık ortalama 100 bin metrekare plaka halinde vişne mermeri sattıklarını, blok bazında 60 bin ton ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Diker, blok bazında Çin ağırlıklı, plaka bazında da Arap ülkeleri, İtalya, Fransa ve ABD gibi ülkelere ihracat yaptıklarını anlattı.

Mermeri dünyaya tanıttıklarını kaydeden Diker, "Son olarak ABD'den COVID-19'dan ölen vatandaşları için mezar taşı siparişi aldık. 5 bin sipariş aldık ama bunun devamı gelecek. 1 metre uzunluğunda, 70 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre kalınlığındaki mezar taşlarını vişne mermeri olarak göndereceğiz.” şeklinde konuştu.