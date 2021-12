AB’deki markalar için yola çıktı, 90 mağazaya ulaştı

Takip Et

Yener KARADENİZ

Avrupa’da faaliyet gösteren markalara üretim yapmak amacı ile yola çıkan ve ilerleyen süreçte Norah adı ile kendi markasını oluşturan Tamara Tekstil, Hollanda’da 90 mağazalık zincir haline geldi. Buur Fashion şirketi ile de 5 adet marka oluşturarak ABD ve Avrupa’da 2 bin 500’e yakın satış noktasına ulaşan şirket, Türkiye piyasasına ise önümüzdeki dönemde bir spor giyim markası ile girecek. Tamara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, hali hazırda ikisi İstanbul’da biri de Konya’da olmak üzere üç adet üretim tesisinde, aylık 250 bin adetlik üretim kapasitesi ile hizmet verdiklerini söyledi.

En önemli özelliklerinin üretimdeki güçleri olduğunun altını çizen Boz, “Avrupa’daki markalara üretim yapmak için yola çıkmıştık. Bu konuda önemli bir birikime sahip olduktan sonra bu işin mağazalaşmasının da önemli olduğunu düşündük ve Norah markasını oluşturduk. Şu anda Hollanda’da 90 mağazalık bir zincir haline geldik” diye konuştu. Tamara Tekstil ayrıca Buur Fashion şirketi ile de 5 ayrı marka oluşturmuş. Bu markalar, Yest, Yesta, Ivy Beau, Es&Sy ve Base Level. Boz, bu markalar ile de yüzde 75’i Avrupa olmak üzere Avrupa ve ABD pazarına satış yaptıklarını ve 4 bine yakın satış noktasında yer aldıklarını söyledi.

2022 için 20 milyon dolarlık bütçe

Salih Boz, kendi marklarının yanı sıra yabancı markalara da üretim gerçekleştirdiklerini anlattı. Boz, “İlk kuruluşumuzun ardından Avrupa’daki şirketimizin satışları artınca ve buradaki üretim yetmeyince Çin’den alım yapmaya başladık. Kışlık kaban ve mont gibi ürünleri Çin’den alıyor direkt Hollanda’ya iletiyoruz. Ancak son 2-3 yıldır yine başka markalara da üretim yapmak istedik ve bu kapsamda Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. 10-15 yıl hep kendimize üretim yapıyorduk. Son 3-4 yıldır da başka markalara da üretim yapmaya başladık. Sonuçta bir imalat gücümüz var. Her yıl kapasiteyi yüzde 50 artırarak yola devam ediyoruz. Bu yıl 15 milyon dolarlık bütçe yaptık, seneye 20 milyon dolarlık bütçe oluşturduk” diye konuştu.

“AB’de yanardağ patladı”

Boz, salgının sektöre etkisine yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Salgının ilk dönemlerinde işlerin çok hızlı bir şekilde kesildiğini ancak sonrasında ise katlanan bir talep artışı yaşadıklarını belirten Boz, şöyle konuştu: “AB her ne kadar son 2 haftadır biraz sıkıntılı geçse de ondan önce inanılmaz bir yoğunluk vardı. Resmen bir yanardağ patladı AB’de. İnsanlar mal yetiştiremedi. 27 yıldır yapmadığı ciroyu yapanlar var.” Tamara Tekstil, hali hazırda üretimin yüzde 50’sini Türkiye’de yer alan 3 tesisinde gerçekleştirirken kalanı ise Çin’den tedarik ediyor. Çin hükümetinin enerji krizi nedeni ile üretime sınırlı izin verdiğini belirten Boz, bu nedenle oradaki alımın yarısına yakınını Türkiye’ye kaydıracaklarını belirtti. Boz, “Şu an tüm üreticilerde sorunlar var ve müşteriler bu nedenle Türkiye’ye yönlendi. Son 3 aydır giderek artan bir trend var. Şu an herkes üretim için bizi arıyor. Ancak bu bizi mutlu etmiyor. Bizi mutlu eden şey kalıcı olacak talep. Bizim ülke olarak bunu sağlamamız lazım” ifadelerini kulandı. Boz, Çin’deki üretimin yüzde 30’unu Türkiye’ye kaydırdıklarını ve Türkiye’nin payını yüzde 70’e çıkardıklarını belirtti.

Türkiye’ye spor giyim markası ile girecek

Tamara Grubu'nun halihazırda 3 şirketi bulunuyor. Bunlardan ilki çatı şirketi olan Tamara Tekstil. İkincisi Yest, Yesta, Ivy Beau, Es&Sy ve Base Level markalarını bünyesinde bulunduran Buur Fashion ve son olarak da orta segmente hitap eden mağaza zinciri Norah. Buur Fashion’da satışların yüzde 85’i AB’ye gerçekleştirilirken ABD’nin payı ise yüzde 15 civarında bulunuyor. Norah ise tamamen Avrupa’ya satış gerçekleştiriyor. Şirket, Türkiye’de 400, yurtdışında ise 700 istihdam gerçekleştiriyor. Önümüzdeki yıl Türkiye’deki istihdamı yüzde 20 oranında artıracak olan şirketin yine aynı yıl için satış hedefi ise 100 milyon Euro. Salih Boz, Türkiye piyasasına yönelik hazırlıklarından da bahsetti. Boz, spor giyim markalarında konfora önem verdiklerini dile getiren Boz, “Bu kapsamda bir spor giyim markası oluşturmak için hazırlıklara başladık" dedi.