AB’deki Türk yatırımlarına finansman köprüsü oldu

Hollanda’da mevduat süresinin ortalama 1,5 yıl olduğunu ve 10 yıllık mevduat sahibi müşterileri­nin de bulunduğunu aktaran Salcı, takipteki kredi oranının yüzde 0,5 olduğunu kaydetti. Bankanın 4,4 milyar euro bi­lanço hacmi bulunduğunu ve bu tutarın 2,4 milyar eurosu­nun kurumsal bankacılıktan geldiği bilgisini veren Salcı, “Yüzde 10 özsermaye karlılı­ğına sahip banka, Türkiye’den çeşitli coğrafyalara açılan şirketlerin yanında olurken, Türkiye ile iş yapan ya da yap­mak isteyen Avrupalı şirket­lere de hizmet veriyor” diye konuştu.

“Konumumuz uluslararası kurumlar için stratejik bir avantaj”

Bankanın 30 yıldır Hollan­da finans sisteminin oyuncu­larından biri olduğuna vurgu yapan Salcı, sağlam bilanço, disiplinli risk yaklaşımı ve köklü kurumsal mirasları sa­yesinde müşterilerinin tasar­ruflarını güvenle değerlen­dirmelerine destek olurken; şirketlerin uluslararası tica­rette ve yatırım finansma­nında ihtiyaç duyduğu finan­sal çözümleri de bütüncül bir bakış açısıyla sundukla­rını iletti. Kendileri için Ya­pı Kredi Hollanda’nın yalnız­ca bir banka olmadığını belir­ten Salcı, Türkiye ile Avrupa arasında güvene, deneyime ve sürdürülebilir büyümeye da­yanan güçlü bir köprü oldu­ğunu söyledi. Salcı, bankanın, Türkiye’de üretim yaparak yurt dışına açılmak isteyen şirketlere sunduğu çözüm­ler ve yurt dışında yatırım yapan firmalara sağladığı fi­nansmanla, özellikle Avrupa pazarına erişim, ticaretin ve yatırımın finansmanı ile ope­rasyonel süreçlerin yönetimi alanlarında önemli bir rol üst­lendiğine dikkat çekti. Salcı, şunları kaydetti: “Yapı Kre­di Hollanda olarak biz, Türki­ye’de üretip dünyaya açılmak isteyen şirketlerin ihtiyaçla­rını yakından tanıyor; yerel regülasyonlara uyum, finan­sal risk yönetimi, nakit akışı ve operasyonel süreçler gibi kritik alanlarda müşterileri­mize rehberlik ediyoruz.”