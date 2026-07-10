AB’deki Türk yatırımlarına finansman köprüsü oldu
Yapı Kredi’nin Hollanda’da kuruluşunun 30’uncu yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Pınar Salcı, bankanın Türkiye ile Hollanda arasındaki dış ticarette ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’daki Türk şirketlerinin yatırımlarını finanse ettiğini belirterek, “Finansmanı ise mevduat ile sağlıyoruz. Mevduat müşterilerimizin yüzde 94-95’i Hollandalılar” dedi.
Hollanda’da mevduat süresinin ortalama 1,5 yıl olduğunu ve 10 yıllık mevduat sahibi müşterilerinin de bulunduğunu aktaran Salcı, takipteki kredi oranının yüzde 0,5 olduğunu kaydetti. Bankanın 4,4 milyar euro bilanço hacmi bulunduğunu ve bu tutarın 2,4 milyar eurosunun kurumsal bankacılıktan geldiği bilgisini veren Salcı, “Yüzde 10 özsermaye karlılığına sahip banka, Türkiye’den çeşitli coğrafyalara açılan şirketlerin yanında olurken, Türkiye ile iş yapan ya da yapmak isteyen Avrupalı şirketlere de hizmet veriyor” diye konuştu.
“Konumumuz uluslararası kurumlar için stratejik bir avantaj”
Bankanın 30 yıldır Hollanda finans sisteminin oyuncularından biri olduğuna vurgu yapan Salcı, sağlam bilanço, disiplinli risk yaklaşımı ve köklü kurumsal mirasları sayesinde müşterilerinin tasarruflarını güvenle değerlendirmelerine destek olurken; şirketlerin uluslararası ticarette ve yatırım finansmanında ihtiyaç duyduğu finansal çözümleri de bütüncül bir bakış açısıyla sunduklarını iletti. Kendileri için Yapı Kredi Hollanda’nın yalnızca bir banka olmadığını belirten Salcı, Türkiye ile Avrupa arasında güvene, deneyime ve sürdürülebilir büyümeye dayanan güçlü bir köprü olduğunu söyledi. Salcı, bankanın, Türkiye’de üretim yaparak yurt dışına açılmak isteyen şirketlere sunduğu çözümler ve yurt dışında yatırım yapan firmalara sağladığı finansmanla, özellikle Avrupa pazarına erişim, ticaretin ve yatırımın finansmanı ile operasyonel süreçlerin yönetimi alanlarında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Salcı, şunları kaydetti: “Yapı Kredi Hollanda olarak biz, Türkiye’de üretip dünyaya açılmak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını yakından tanıyor; yerel regülasyonlara uyum, finansal risk yönetimi, nakit akışı ve operasyonel süreçler gibi kritik alanlarda müşterilerimize rehberlik ediyoruz.”