AB'den Arçelik'in Whirlpool satın almasına onay
Avrupa Birliği'nden Arçelik'in ABD merkezli Whirlpool’un Türkiye’deki üretim operasyonlarını satın almasına yönelik anlaşmaya onay geldi.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili otoriteleri, Arçelik'in büyüme stratejisi çerçevesinde gerçekleştirdiği Whirlpool satın almasına onay verdi.
Arçelik, mayıs ayında ABD merkezli Whirlpool’un Türkiye’deki üretim operasyonlarını 78,3 milyon euroya satın aldığını açıklamıştı.
Açıklamada, anlaşmanın Whirlpool’un Manisa’da yıllık toplam 1,3 milyon adet soğutucu ve 1,4 milyon adet çamaşır makinesi kapasiteli üretim tesisleri ve depolama alanını kapsadığı ifade edilmişti.
Arçelik, ilgili otoritelerin onayının alınması dahil, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben satın alma işleminin tamamlanacağını duyurmuştu.