Abdi İbrahim, Inoliva’nın yüzde 90’ını satın aldı

Abdi İbrahim, tüketici sağlığı alanında önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Şirket, 2019 yılında Eroğlu Holding ve Eczacı Şevket Kaya ortaklığında kurulan Inoliva’nın yüzde 90 hissesini satın aldığını duyurdu.

Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Eczacı Şevket Kaya'nın şirketteki yüzde 10'luk hissesini korduğu belirtildi.

Inoliva, tüketici sağlığı pazarında Lipozone, Çinkopast ve Hepoliva gibi markalarıyla faaliyet gösteriyor.

Abdi İbrahim, geçen yılın eylül ayında İsviçreli biyoteknoloji şirketi OM Pharma’nın yüzde 28,5 hissesini satın almıştı.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, satın almaya ilişkin, "Tüketici sağlığı ürünleri sağlık sektöründeki büyümeye liderlik ediyor. Biz büyüme odaklı bir şirketiz ve tüketici sağlığı da 2025 vizyonumuzda 5 ana büyüme başlığımızdan biri. Bu alandaki yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nezih Barut, "Reçeteli ilaçlardaki açık ara liderliğimizi tüketici sağlığına da taşımak ve tüketici sağlığında da uluslararası bir oyuncu olmak istiyoruz. Bu hamle, bu yoldaki azmimizi ve kararlılığımızı gösteren, uzmanlığımızı pekiştirecek adımlarımızın habercisi." dedi.