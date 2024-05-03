Abdi İbrahim Sağlık Destek Ürünleri Genel Müdürü Demet Eryılmaz oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim "Sağlık Destek Ürünleri Genel Müdürü" görevine Demet Eryılmaz atandı. Söz konusu atama, kadın çalışan ve yönetici oranlarında sektörün önde gelen markalarından biri olan Abdi İbrahim'in kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonunun yansıması niteliğinde oldu.

Demet Eryılmaz kimdir?

İlaç sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip Demet Eryılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 1993’te mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İngiltere'de MLS College’ta tamamlayan Eryılmaz, iş hayatına GlaxoSmithKline'da medikal satış temsilcisi olarak adım attı.

Eryılmaz ardından, Bristol-Myers Squibb, Sanofi, Bilim İlaç, IQVIA ve Bayer gibi ulusal ve uluslararası şirketlerin pazarlama ve satış ekiplerinde üst düzey görevlerde sorumluluklar üstlendi.

1998-2008 arasında şirkette pazarlama ve satış biriminde yönetici olarak görev alan Eryılmaz, yeni görevinde şirketin Sağlık Destek Ürünleri alanında büyüme stratejilerine liderlik edecek, pazardaki rekabet gücünü artırma ve portföyünü genişletme vizyonuna katkı sunacak.

Eryılmaz, Abdi İbrahim Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Dr. Süha Taşpolatoğlu'na bağlı olarak görev yapacak