Abdi İbrahim tesislerinde yenilenebilir enerji kullanacak

03 Ocak 2020

İlaç üreticisi Abdi İbrahim, yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına yeni bir halka daha ekliyor. Şirket, aldığı kararla 1 Ocak 2020’den itibaren Esenyurt’ta bulunan kimyasal ilaç üretim tesisi, biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Ar-Ge Merkezi ve insansız teknolojistik merkezi ile tüm yardımcı işletmelerdeki elektrik ihtiyacının tamamını rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi’nde 2020 yılı enerji tüketiminin 44.4 milyon kilowatt saate ulaşacağı tahmin ediliyor. Şirket yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmesiyle birlikte 15 bin 868 evin elektrik tüketimine eşdeğer olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. Ayrıca 9 bin 737 araca eşdeğer karbon salımı ve buna bağlı olarak 29 bin 211 ağacın kesilmesi önlenmiş olacak.

2030’da karbon ayak izini sıfıra düşürmeyi hedefliyor

Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim’in yenilenebilir enerji kullanımı uygulamasının ilk olarak üretimde başlayacağını kaydetti. Ardından kademeli olarak tedarik sürecinden hammadde alımına, pazarlama ve satış aşamasından son tüketiciye kadar devam eden tüm süreçlerde yenilenebilir enerji kullanılacağını belirten Bülbül, 2030 yılında şirketin karbon ayak izinin sıfıra getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.