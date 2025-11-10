Abdi İbrahim Vakfı, ‘İyilik Evi’ projesini Anadolu’ya yaymayı planlıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Abdi İbrahim Vakfı Müte­velli Heyeti Başkanı Nes­rin Barut Esirtgen, vak­fın Türkiye’nin gelece­ği olan gençlerin bilim, spor ve eğitime olan il­gisini artırmak, onların çağdaş ve evrensel de­ğerler ile cumhuri­yetin temel ilkeleri­ne sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine destek vermek için kurulduğunu söyle­di. Vakıf çatısı altın­da halihazırda İyilik Evi, Eğitim Bursu ve Cesur Kulaçlar projelerini yürüttüklerini kaydeden Esirt­gen, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl dün­ya genelinde 400 binden faz­la çocuk kansere yakalandığı­nı aktardı. Türkiye'de ise her yıl 4 bine yakın çocuğun kan­ser tedavisi gördüğüne dikkat çeken Esirtgen, “Tedavi, yal­nızca tıbbi bir süreç değil hem hasta hem de yakınları için sa­bır, güç ve büyük bir özveri ge­rektiriyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle İstanbul’da konak­layacak yeri olmayan an­cak çocuklarının teda­visi için İstanbul’a gel­mek durumunda kalan aileleri düşünerek İyi­lik Evi’mizin kapılarını üç yıl önce açtık. İyi­lik Evi 18 odalı ve 45 kişiye hizmet vere­biliyor. İyilik Evi’n­de 2-15 yaş aralı­ğındaki çocuklara ve ailelerine des­tek oluyoruz. Bu değerli mo­delin ya­rattığı etki, tedavisini olup kanseri yenen her kahraman bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Başka illerde de İyilik Evi aç­mak için çalışmalar başlattık. Şu anda fizibilite ve proje geliş­tirme süreçleri sürüyor” dedi.

109 öğrenciye burs veriyor

Abdi İbrahim olarak sürdü­rülebilirlik alanındaki adımla­rını HEAL2050 adını verdikle­ri sürdürülebilirlik stratejileri çerçevesinde atıklarını söy­leyen Esirtgen, “HEAL 2050 sürdürülebilirlik stratejimiz ekosistemin geleceği, insa­nın geleceği ve işimizin gele­ceği başlıklarından oluşuyor. Stratejimizin ‘İnsanın Gelece­ği’ başlığı ‘Abdi İbrahim Vak­fı’, ‘Sağlıkta Sosyal İnovasyon’, ‘Gençlerde Bilim Farkındalı­ğı’ olmak üzere 3 temel grup­tan oluşuyor. Vakıf çatısı al­tında İyilik Evi, Eğitim Bursu ve Cesur Kulaçlar projelerini yürütüyoruz. Eğitim bursu ile Türkiye’nin önde gelen üniver­sitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, alanlarında eğitim gören maddi durumu yetersiz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyoruz. 2021’den bugüne kadar 109 öğ­renciye burs verdik. Bu yıl da aralık ayında 9 lisans 6 yüksek lisans ve 3 doktora olmak üzere 18 öğrenciye daha burs verece­ğiz" ifadelerini kullandı.

Ebeveynlere de destek veriliyor

Abdi İbrahim Vakfı Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, İyilik Evi'nin özenle düzenlenmiş odaların yanı sıra; oyun ve bilgisayar odası, mutfak ve yemekhane gibi misafirlerin temel ihtiyaçlarına yanıt veren bölümlerin bulunduğunu iletti. Bülbül, “Halihazırda 14 odamız dolu olup, 14 çocuk aileleriyle birlikte konaklıyor. Bugüne kadar 3 bin saat eğitim, atölye ve psikososyal destek programı düzenledik. Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen drama, sanat ve yaratıcı etkinliklerle onların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sağlarken; aynı zamanda ebeveynlerin de bu sürece aktif biçimde katılmalarını önemsiyoruz. Bunun yanı sıra, psikososyal destek görüşmeleriyle ailelere topluluk içinde dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.