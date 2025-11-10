Abdi İbrahim Vakfı, ‘İyilik Evi’ projesini Anadolu’ya yaymayı planlıyor
Türkiye ilaç sektöründe 113 yıldır faaliyet gösteren Abdi İbrahim tarafından hayata geçirilen Abdi İbrahim Vakfı, 2022'de İstanbul’un Vefa semtinde kurduğu ‘İyilik Evi’ ile kanserli çocuklara konaklamalı eğitim, atölye ve psikososyal destek veriyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Abdi İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirtgen, vakfın Türkiye’nin geleceği olan gençlerin bilim, spor ve eğitime olan ilgisini artırmak, onların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine destek vermek için kurulduğunu söyledi. Vakıf çatısı altında halihazırda İyilik Evi, Eğitim Bursu ve Cesur Kulaçlar projelerini yürüttüklerini kaydeden Esirtgen, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl dünya genelinde 400 binden fazla çocuk kansere yakalandığını aktardı. Türkiye'de ise her yıl 4 bine yakın çocuğun kanser tedavisi gördüğüne dikkat çeken Esirtgen, “Tedavi, yalnızca tıbbi bir süreç değil hem hasta hem de yakınları için sabır, güç ve büyük bir özveri gerektiriyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle İstanbul’da konaklayacak yeri olmayan ancak çocuklarının tedavisi için İstanbul’a gelmek durumunda kalan aileleri düşünerek İyilik Evi’mizin kapılarını üç yıl önce açtık. İyilik Evi 18 odalı ve 45 kişiye hizmet verebiliyor. İyilik Evi’nde 2-15 yaş aralığındaki çocuklara ve ailelerine destek oluyoruz. Bu değerli modelin yarattığı etki, tedavisini olup kanseri yenen her kahraman bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Başka illerde de İyilik Evi açmak için çalışmalar başlattık. Şu anda fizibilite ve proje geliştirme süreçleri sürüyor” dedi.
109 öğrenciye burs veriyor
Abdi İbrahim olarak sürdürülebilirlik alanındaki adımlarını HEAL2050 adını verdikleri sürdürülebilirlik stratejileri çerçevesinde atıklarını söyleyen Esirtgen, “HEAL 2050 sürdürülebilirlik stratejimiz ekosistemin geleceği, insanın geleceği ve işimizin geleceği başlıklarından oluşuyor. Stratejimizin ‘İnsanın Geleceği’ başlığı ‘Abdi İbrahim Vakfı’, ‘Sağlıkta Sosyal İnovasyon’, ‘Gençlerde Bilim Farkındalığı’ olmak üzere 3 temel gruptan oluşuyor. Vakıf çatısı altında İyilik Evi, Eğitim Bursu ve Cesur Kulaçlar projelerini yürütüyoruz. Eğitim bursu ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, alanlarında eğitim gören maddi durumu yetersiz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyoruz. 2021’den bugüne kadar 109 öğrenciye burs verdik. Bu yıl da aralık ayında 9 lisans 6 yüksek lisans ve 3 doktora olmak üzere 18 öğrenciye daha burs vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Ebeveynlere de destek veriliyor
Abdi İbrahim Vakfı Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, İyilik Evi'nin özenle düzenlenmiş odaların yanı sıra; oyun ve bilgisayar odası, mutfak ve yemekhane gibi misafirlerin temel ihtiyaçlarına yanıt veren bölümlerin bulunduğunu iletti. Bülbül, “Halihazırda 14 odamız dolu olup, 14 çocuk aileleriyle birlikte konaklıyor. Bugüne kadar 3 bin saat eğitim, atölye ve psikososyal destek programı düzenledik. Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen drama, sanat ve yaratıcı etkinliklerle onların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sağlarken; aynı zamanda ebeveynlerin de bu sürece aktif biçimde katılmalarını önemsiyoruz. Bunun yanı sıra, psikososyal destek görüşmeleriyle ailelere topluluk içinde dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.