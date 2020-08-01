Abdi İbrahim, yatırımlarını 'yeni normal'de sürdürüyor

01 Ağustos 2020

Normalleşmeye geçişle birlikte olağan faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Abdi İbrahim CEO'su Dr. Süha Taşpolatoğlu, bugüne kadar 3 milyar TL yatırım yaptıkları Esenyurt Üretim Kompleksi'ndeki yatırımlarının devam ettiğini, tesise yapacakları tutarının 2021 yılı itibarıyla 4 milyar TL’yi bulmasını planladıklarını açıkladı.

Abdi İbrahim olarak 108 yıllık köklü geçmişe sahip olduklarına dikkat çeken Taşpolatoğlu, bugün yüzde 100 yerli sermaye ile 13 tedavi alanında 200’ü aşkın marka ve 450’den fazla ürünle faaliyetlerine gösterdiklerini aktardı.

Pandemi sürecinde önceliklerinin hastaların ilaca erişimini kesintisiz sağlamak adına üretime devam etmek olduğunu kaydeden Taşpolatoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın COVID-19’un tedavi protokolüne birincil tedavi olarak yer alan klorokin fosfat etken maddeli ilacın hammaddesini Hindistan ve Çin’den olağanüstü şartlarda temin ederek ilacın üretimini gerçekleştirdik ve 1,6 milyon tableti Sağlık Bakanlığımıza bağışladık. Sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki mücadeleye de katkı sağlamak amacıyla, Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan’a aynı ürünümüzden 250 bin tabletin üzerinde ilaç bağışında bulunduk." dedi.

"Yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Türkiye için Ar-Ge ve teknolojik altyapılarının gücünü de seferber ettiklerini ifade eden Süha Taşpolatoğlu, üniversitelerle ve sektörden farklı şirketlerle COVID-19 tedavisine yönelik iş birlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Bunlardan birinin Novelfarma ile yaptıkları stratejik iş birliği anlaşması olduğunu anlatan Taşpolatoğlu, şu bilgileri verdi:

"Novelfarma tarafından geliştirilen ve CVID-19 tedavi protokolüne giren Favipiravir etken maddeli ilacın üretimini; teknolojik altyapımız ve teknik uzmanlığımız ile 1 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Normalleşmeye geçişle birlikte olağan faaliyetlerimize aynı hızla devam ediyoruz. Bugüne kadar 3 milyar TL’lik yatırım yaptığımız Esenyurt Üretim Kompleksimizdeki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tesisimize yapacağımız yatırım tutarının 2021 yılı itibarıyla 4 milyar TL’yi bulmasını planlıyoruz. 2021 içinde 375 milyon TL yatırım tutarına sahip Steril Oftalmoloji & Steril İnhalasyon Üretim Tesisimizde göz ve solunum ürünlerinin üretimini yapmaya başlayacağız. Ayrıca 900 milyon TL yatırım tutarına sahip, 2021’de faaliyete geçireceğimiz Türkiye’nin en büyük Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisi için planlanan yatırımlarımıza devam ediyoruz."

"Molekül bulma çalışmaları büyük rol üstleniyor"

İş süreçleri kapsamında yürüyen pek çok projelerinin bulunduğuna dikkat çeken Süha Taşpolatoğlu, Ar-Ge’ye verdikleri önem ve bu alandaki yatırımların karşılığını da aldıklarını söyledi.

"Ege Üniversitesi ile birlikte diyabetik ayak yaralarının iyileşmesinde kullanılmak üzere geliştirilen yerli bir buluş olan yara örtüsü ürünümüzün Türkiye dahil 40’ı aşkın ülkede patentini aldık. Ürünü 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de ve dünyada pazara sunmayı planlıyoruz." örneğini veren Taşpolatoğlu, "Dünyada önemli bir yara örtüsü pazarı var, biz de içerik olarak turunun ilk örneği olan bu ürünle önemli bir pay almak istiyoruz bu pazardan. Bu sayede, ülkemizin ortalama 1.5-2 dolar olan kilo başı ihraç rakamlarının üzerinde olacak şekilde ülkemiz için katma değeri yüksek ürün ihracatı yapacağız." diye konuştu.

Ülkenin ilaç sektörüne katkı sunmaya devam ettiklerini anlatan Taşpolatoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin ilaç sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmesinde molekül bulma çalışmaları büyük rol üstleniyor. Abdi İbrahim olarak gündemimizde bu konu en öncelikli sırada yer alıyor. Bunun için yurt dışındaki üniversitelerle çalışmalar yürütüyor, start-up şirketlerle iş birlikleri kuruyoruz. Bu doğrultuda, ABD’de Colorado ve Illinois üniversiteleriyle bağlantılı olan Ocugen adlı startup şirkete yatırım yaptık. Bu alandaki çalışmalarımızı ilerleyen dönemlerde hızlandıracağız."

"2030 yılında karbon nötr hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz"

Taşpolatoğlu, Abdi İbrahim'in ticari faaliyetlerini sürdürürken, topluma ve içinde yaşadığı dünyaya iyi iz bırakmayı öncelik olarak gördüğünü belirterek, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini söyledi.

Bu yıl sürdürülebilirlik faaliyetlerini hızlandırdıklarını ifade eden Taşpolatoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Yılın hemen başında Esenyurt Üretim Kompleksimizdeki kullanılan elektriği yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladık. Üretimde başlayan bu uygulamayı, son tüketiciye kadar devam eden yolculukta uygulayarak 2030 yılında karbon nötr hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yıl ayrıca CEO Water Mandate, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets) gibi insiyatiflerin imzacısı olduk. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından 155 şirketin katılımıyla hayata geçirilen Recover Better bildirisindeki ilk Türk imzacı olarak yer aldık. CDP ve RE100 gibi sürdürülebilirlik alanındaki küresel oluşumlara üyelik ve orta vadede 'B Corp Sertifikası'na sahip olmak ise bu alandaki hedeflerimiz arasında bulunuyor. Abdi İbrahim olarak, sektörel misyonumuz ve toplumsal önceliklerimizle, ülkemize ve dünyaya değer katacak çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."