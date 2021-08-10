Abdi İbrahim, yeni atama ile yönetim kadrosunu güçlendirdi

Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinden Abdi İbrahim, 13 ülkedeki yapılanmasıyla 60’tan fazla ülkeye yaptığı ihracat ile faaliyetlerine devam ediyor. Dünya çapında 30'dan fazla lisansörle güçlü iş birlikleri yürüten, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Abdi İbrahim, 2025 stratejisinde iş hacminin 2 katına çıkmasını öngörüyor.

Bu doğrultuda insan kaynağına yönelik çalışmalarını da hızlandıran Abdi İbrahim, yönetim kadrosuna Yalım Üner’i ekledi. Üner, Abdi İbrahim çatısı altında tüketici sağlığı ürünlerinin pazarlama ve satışının yapıldığı Abdimed’de 1 Temmuz 2021 tarihi itibaryla Genel Müdür olarak göreve başladı.

1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ilaç sektöründe ulusal ve uluslararası şirketlerde önemli görevlerde bulunan Üner, Nutricia Early Life Nutrition’da Medikal ve Ruhsatlandırma Direktörü, Nutricia Research/Amsterdam'da Orta Avrupa ve Yakın Doğu Ar-Ge Direktörü, Danone Türkiye’de Genel Sekreter (Tikveşli, Hayat, Sırma ve Nutricia için Hukuk, Etik Uyumluluk, Kurumsal İlişkiler, İç-Dış İletişim, Data güvenliği), Nutricia’da Medikal ve Kurumsal İlişkiler Direktörü ve son olarak Nutricia Türkiye-İran Genel Müdürü olarak görev yaptı.