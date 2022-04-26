Abdi İbrahim’den metaverse adımı

Türk ilaç şirketi Abdi İbrahim, Metaverse dünyasına adım atıyor. ‘The Journey of Healing’ isimli NFT koleksiyonunun ardından Metaverse dünyasında yer almaya hazırlanıyor.

Abdi İbrahim, gelecek ay, Decentraland meta evreninde bulunan ve ilk etapta şirketin NFT koleksiyonlarının sergileneceği ve bunun dışında kurum içi etkinliklere ev sahipliği yapacak bölümlerden oluşan yapısını kullanmaya hazırlanıyor.

‘HEAL2030’ sürdürülebilirlik stratejisinin dijitalleşme başlığı altındaki ilk önemli projesini ‘The Journey of Healing’ NFT koleksiyonuyla gerçekleştiren Abdi İbrahim, Web 3.0 ve blok zincir üzerine inşa edilen merkeziyetsiz meta evrenlerin şekillendireceği gelecek için hazırlıklarına devam ediyor.