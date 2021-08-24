AbdiBio Grup Başkanlığı’na Ali Özüer getirildi

Abdi İbrahim, yeni atamalarla yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. VISION 2025 stratejisi doğrultusunda, gelecek 4 yılda biyoteknolojide Türkiye’nin 1 numaralı biyobenzer oyuncusu olmayı hedefleyen Abdi İbrahim, Esenyurt’taki biyoteknoloji yatırımı AbdiBio’nun yönetimine ABD’de biyoteknoloji alanında önemli görevler yürüten Ali Özüer’i getirdi.

AbdiBio Grup Başkanlığına 16 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla atanan Ali Özüer, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Pittsburgh Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği yüksek lisans ve doktora eğitimlerini, ardından Klinik Araştırmalar ve MBA olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programını da tamamladı.

Özüer, kariyerine Selüloz ve Kağıt Sanayi (SEKA) İşletmeleri'nde Proses Mühendisi olarak başladı. Ardından Pittsburgh Üniversitesi’nde Proses Geliştirme ve Üretim Araştırmacısı; Pittsburgh Üniversitesi İnsan Gen Terapi Laboratuvarı’nda Kalite Kontrol Müdürlüğü ve Pittsburgh Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Genetik Departmanı’nda Viral Gen Tedavisi Vektör Üretimi-Kıdemli Proje Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Üniversite deneyiminden sonra ABD’de Boehringer Ingelheim’da Proses Geliştirme Bilimcisi, Teknoloji Transfer Müdürü ve Global Üretim Hizmetleri’nde Direktör Yardımcısı olarak çalışan Özüer, yine ABD’de Novartis İlaç’da Entegre Hücre ve Gen Terapi Ünitesi’nde Teknik Proje Lideri; ABD Bioverativ’ (Sanofi) Hücre ve Gen Terapi’de Direktör olarak görev yaptı. Ali Özüer son olarak ABD Takeda İlaç’ta Teknik Proje Yönetimi ve Üretimi bölümünde Kıdemli Direktör olarak çalışıyordu.

“Biyoteknoloji yatırımlarımızı çok yönlü sürdürüyoruz”

Ali Özüer’in Abdi İbrahim bünyesine katılmasının, yurtdışındaki nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması yolunda çok önemli bir ilk adım olduğunu ifade eden Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, “Abdi İbrahim olarak biyoteknoloji alanındaki yatırımlarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz sene biyoteknolojide söz sahibi olan İsviçreli OM Pharma’nın yüzde 28,5 hissesini satın alarak ülkemiz ve sektörümüz adına bir ilki gerçekleştirdik. 2017 yılında, ABD’de Colorado Üniversitesi ve Illinois Üniversitesi ile güçlü bağlantılara sahip olan, biyolojik ve gen tedavisinde kullanılan ilaçlar geliştiren Amerikalı biyoteknoloji start-up’ı Ocugen firmasına yatırım yaptık. 2018 yılında, AbdiBio’nun açılışında bu yatırımla sektöre sunacağımız en önemli katkılardan birinin biyoteknoloji alanında know-how ve insan kaynağı transferi olacağını ifade etmiştik. Türkiye’den çıkmış kıymetli isimleri bünyemize katacak bir yatırım ve çalışma ortamı sunabilmenin gururu içindeyiz.” şeklinde konuştu.