Abdioğulları Plastik, doğa dostu film üretecek

26 Haziran 2020

Eray ŞEN-ADANA

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren Abdioğulları, ürün yelpazesine polietilen (PE) hammaddesinden üretilecek doğa dostu sera örtüsü, solarizasyon, malç ve shrink palet örtüsü ile silaj filmi ekledi. Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San A.Ş. (ABCO) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, AOSB’de toplam 1.500 kişiyi istihdam ettikleri 8 tesiste plastik dokumadan, tarımsal ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik tarımdan teknik tekstile kadar uzanan yelpazede birden fazla sektöre girdi sağlayan üretim yaptıklarını söyledi.

Sütcü, 8’inci tesislerinde ağırlıklı olarak polietilen hammaddesinden üretilecek sera örtüsünden, solarizasyon, malç ve shrink palet örtüsüne, silaj filminden, shrink ile laminasyon filme kadar çeşitli ürünleri ürün yelpazesine eklediklerini belirterek, “Böylelikle sera örtüsünde, uygun üretim reçeteleri ve müşteri taleplerine bağlı olarak güneşe karşı dayanıklılık, ışık ve sıcaklık kontrolü, rutubet tutmama, sislenme, kükürt ve klor kimyasallarına karşı direnç gibi özellikler sağlanabilecektir. Solarizasyon örtüsü güneş enerjisinden faydalanılarak yapılan bir çeşit inaktivasyon yöntemi olup tarım ilacı kullanılmadan topraktaki zararlıların temizlenmesi içindir” dedi. Malç örtüsünün de toprak üzerine örtülerek, bitkinin toprak ile temasını engelleyip temiz kalmasını sağladığını vurgulayan Sütcü, “Shrink palet örtüsünü ise tuğla, seramik, beyaz eşya, şişe paketleme gibi sektörler başta olmak üzere birçok endüstride kullanmak mümkündür. Laminasyon filminin öne çıkan özelliği çok yüksek yüzey gerilimi ile yüksek tutkal tutma özelliğidir. Silaj filmi ise besi ve süt hayvancılığı yetiştiriciliğinde yemin saklama dönemi boyunca ürünlerin doğal besin değerini koruyup ve yüksek kaliteli besinler sağlıyor” bilgisini verdi.

İSO 500 ve TİM 1000 listelerinde de yer alıyor

Abdioğulları’nın İstanbul Sanayi Odası’nca (İSO) açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018" listesinde 383’inci sırada yer aldığını ifade eden Sütcü, ayrıca 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği FİLPA Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş. firması ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin en çok ihracat yapan 416’ncı firması konumunda bulunduklarını kaydetti.