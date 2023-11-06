ABD'li Bain Capital, Guidehouse'u 5,3 milyar dolara satın alıyor

Bain Capital'den yapılan açıklamada, Bain Capital'ın bağlı bir kuruluşu tarafından Guidehouse'u satın almak üzere anlaşma imzalandığı belirtildi.

Satın almanın 5,3 milyar dolar karşılığında gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, Guidehouse'un, Üst Yöneticisi (CEO) Scott McIntyre liderliğindeki mevcut yönetim ekibi altında faaliyet göstermeye devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Guidehouse'un yönetim, teknoloji ve risk danışmanlığının yanı sıra dijital hizmetler ve iş süreci dış kaynak kullanımı konusunda da geniş yeteneklere sahip olduğu vurgulandı.

Şirketin uzmanlığının savunma ve güvenlik, enerji, altyapı ve sürdürülebilirlik, finansal hizmetler ve sağlık dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsadığına işaret edilen açıklamada, Guidehouse'un, dünya çapında 55'ten fazla konuma yayılmış 17 binden fazla profesyonelle küresel bir varlığa sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen McIntyre, Bain Capital ile ortaklık içinde büyümelerinin bir sonraki aşamasına geçmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Birlikte, sınıfının en iyisi müşteri sağlama yeteneklerimizle işimizi daha da büyütmek için cazip pazar dinamiklerinden yararlanmak için önemli fırsatlar görüyoruz. Müşterilerimizin giderek dijitalleşen ve karmaşık hale gelen bu ortamda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilir, yenilikçi çözümleri yaratma konusunda sarsılmaz bir kararlılıkla yeni nesil danışmanlığımızı oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bain Capital Ortağı Joe Robbins de Guidehouse'un kendi alanında lider bir konum oluşturduğuna işaret ederek, sektörde büyümeye devam etmek için McIntyre ve ekibiyle ortak olmaktan heyecan duyduklarını belirtti.