ABD’li Bunge, 5. Creative Studio’sunu Türkiye’de açtı

28 Eylül 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL

İSO 500 listesinde 2019 yılında 5 basamak yükselerek 87’nci sırada yer alan Bunge, 40’tan fazla ülkede 25 bin çalışan ile birlikte bitkisel sıvı ve katı yağ, yağlı tohum, hububat ticaretinin yanı sıra üretimi yapıyor. Türkiye’de kurdukları Creative Studio ile müşterileriyle bir araya gelerek yeni projeler geliştirecekleri ve birlikte atölye çalışmaları yapacakları bir mutfak olduğunu kaydeden Bunge Ülke Müdürü Turgut Yeğenağa, “Bu sayede mevcut ürün portföyümüzü de geliştirmiş olacağız. Daha çok Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki müşterilerimize yönelik hizmet vereceğiz. Şu anda, Bunge Loders Croklaan bünyesinde Hollanda, Malezya, Amerika, Çin’den sonra Türkiye kurulan 5’inci mutfak konumunda. Creative Studio’da her türlü çikolatalı ürünler, kaplamalı ve kalıplı ürünler, kremalar, fırıncılık, dondurma ve kızartma kategorilerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Atölye çalışmalarının yapabileceği pilot ölçekli makine ve cihazlarının mevcut olduğunu aktaran Yeğenağa, Türkiye’den sonra bölgesel Creative Studio’ lar kurma planlarının bulunduğunu söyledi. Bunge’nin Avrupa’da şişelenmiş rafine bitkisel yağ tedarikçisi alanında önde geldiğini belirten Yeğenağa, Türkiye’de de 2000 yılından bu yana dört üretim tesisiyle faaliyet gösterdiklerini iletti. Türkiye’nin önde gelen markaları Komili, Kırlangıç ve Salat’ı bünyelerinde tüketicilerle buluşturduklarını dile getiren Yeğenağa, “Bunge, Türkiye’de, hem iç piyasadan hem de ithal olarak tedarik ettiği yağlı tohumları, sektörün ihtiyacına uygun olarak işlemekte ve hijyenik koşullara uygun olarak dağıtımını gerçekleştiriyor. İşlenen bitkisel yağlar sektörde faaliyet gösteren nebati yağ firmalarına ham olarak da satılıyor” diye konuştu.

Yıllık 25 bin ton zeytinyağı üretiyor

Şirketlerinin başta ayçiçek yağı olmak üzere yıllık 150 bin tondan fazla bitkisel yağ üretimi bulunduğunu kaydeden Yeğenağa, “Yıllık ortalama zeytinyağı üretimi ise 25 bin ton civarında. Markalı zeytinyağı pazarındaki liderliğimizi pekiştirirken, ayçiçek yağı kategorisinde markalarımızla günden güne pazar payımızı arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin 2 milyon ton

ayçiçeği ihtiyacı var"

Pandemi sürecinde Rusya, Romanya ve Moldova’nın çekirdek ihracatını kısmasıyla hammaddede yaşanılan sıkıntıyı yağ ithalatı yaparak aştıklarını ifade eden Yeğenağa, “Bu tip dalgalanmalardan etkilenmemek için kendi kendine yeten bir ülke olmak çok önemli. Bu nedenle, Türkiye’de ayçiçeğinin stratejik ürünler arasına alınarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi kendimize yetmemiz için en az 2 milyon ton ayçiçeği üretebilir durumda olmalıyız. Şu an için bunun neredeyse yarısını üretiyoruz, bu rakam kesinlikle artmalı” şeklinde konuştu.