ABD'li dev, Anadolu Flgyt hisselerini alıyor

Küresel su teknoloji sağlayıcısı Xylem, Gebze’de üretim yapan Anadolu Flygt Pompa ve Ticaret'e ait tüm hisseleri satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Hisselerin tamamına sahip olmak üzere yapılan bu başvuruya Rekabet Kurumu’ndan onay geldi.

Fabrika Gebze'de

1991 yılında İstanbul’da kurulan Anadolu Flygt, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında dalgıç atık su ve drenaj pompaları, dalgıç karıştırıcılar, havalandırma ekipmanları, UV dezenfeksiyonu ve ozon oksidasyonu, filtrasyon, mono pompalar, hava üfleyicileri üretiyor. Türkiye genelinde satış öncesi mühendislik çalışmaları ile birlikte ürün ve sistem temini, montajı, satış sonrası hizmetleri, geniş kiralık pompa hattı ile de kiralama hizmeti veren şirketin hisselerinin bir kısmı önceki yıllarda Xylem’e geçmişti.

150 ülkede faaliyet gösteriyor

Dünyanın temiz su ihtiyacını sağlamada yaratıcı çözümler üreten Xylem ise ABD merkezli küresel bir şirketler grubu. Suyu toplanması, dağıtımı, yeniden kullanımı ve doğaya geri döndürülmesine kadar tüm süreçlerde yer alan grup, 150 ülkede faaliyet gösteriyor. Yüksek verimli su teknolojisi, endüstriyel pompalar ve uygulama çözümleri ile grup, Anadolu Flygt Pompa’nın tüm hisselerini satın alarak Türkiye’de yerel ortak olmadan yola devam edecek.