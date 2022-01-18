ABD’li dev Arısan’ı alıyor

Kerim ÜLKER

Döviz kurlarının Türk Lirası karşısında son bir yılda kazandığı değer, yabancıların Türk şirketlerine olan ilgisini de artırdı. ABD’nin önemli kimya şirketlerinden Vinmar, son 1 yılda ikinci Türk şirketini daha bünyesine katıyor. Geçen yıl Alfa kimya ve iştiraki Bursa Alfa Kimya’nın tamamını alan ABD’li Vinmar, bu kez İstanbul merkezli Arısan Grup’a ait iki önemli şirketi satın almak için görüşmelere başladı. ABD’li Vinmar, anlaşma sağlanırsa Arısan Kimya Sanayi ve bağlı firması Transol Arısan Kimya Sanayi’nin tamamını bünyesine katacak. ABD’li şirket satın almayı kendi firması Veser Kimya üzerinden yapacak.

5 milyar dolar cirosu var

1988 yılında kurulan Arısan, yerel ve küresel 30’dan fazla kimya şirketi ile birlikte çalışıyor. Plastik-kauçuk, boya, ilaç, kozmetik, deterjan, gıda, endüstriyel ve otomotiv yağları, tekstil ve yapı kimyasalları gibi alanlara hizmet veren Arısan Kimya’yı almaya hazırlanan ABD’li Vinmar ise dünyanın en büyük kimya şirketlerinden biri. Yıllık 5 milyar dolarlık cirosuyla 110 ülkede satış şirketin 35 ülkede ofisi bulunuyor. ABD’li dev 2017 yılında Türk kimya şirketi Veser’i satın alarak Türkiye’deki ilk önemli alımını yapmıştı. Vinmar geçen yıl temmuz ayında da Türkiye’nin önemli tekstil kimya şirketlerinden Alfa Kimya ve bağlı firması Bursa Alfa Kimya şirketinin tamamını satın almıştı.