ABD’li dev Türkiye’ye hızlı girdi

20 Ağustos 2019

Kerim ÜLKER

ABD’nin en önemli sağlık şirketlerinden Cooper Companies Inc, Türkiye’ye hızlı girdi. Uzun zamandır Türk pazarında satış yapan ABD’li şirket, ilk yatırımını satın alma ile yaptı. Cooper, Türkiye’de distribütörlüğünü de yürüten Medek Medikal’in tamamını satın almak için görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa ABD’li şirket Medek’in yüzde 100’lük hissesinin sahibi olacak. Hisseleri ABD borsalarında işlem gören Cooper, 1958 yılında ünlü sağlık uzmanı Martin H. Smith Co tarafından kuruldu.

LENS ÜRETİMİNDE DÜNYA DEVİ

12 bin çalışanı bulunan şirket, tıbbi cihazlar konusunda ABD’nin önde gelen firmalarından biri. Kaliforniya merkezli şirket, iki ana bölümden oluşuyor. CooperVision lens alanında sektörünün en büyük firmalarından. Diğer şirket olan CooperSurgical ise kadın sağlığı konusunda çalışıyor. ABD’li devin New York dışında İngiltere, Porto Riko’ da üretim tesisleri bulunuyor. Cooper’ın satın aldığı Medek ise Hamilton, Varolab, Rocket Medical, Humagen, Origio gibi yabancı şirketlerin distribütörlüğünü de yapıyordu.