ABD’li Equinix, İstanbul Data’yı 93 milyon dolara aldı

10 Ekim 2017

Kerim ÜLKER

Washington-Ankara arasındaki vize krizi siyasette olduğu kadar ekonomi çevreleri tarafından da yakından izleniyor. Türkiye’deki en önemli yatırımcılarından biri olan ABD’li şirketler kadar ABD’de yatırımları bulunan Türk şirketlerinin de masasında şu anda vize krizi öne çıkmış durumda. Koç Holding’den Süzer Grubu’na Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin ABD’de fabrikaları, üretim tesisleri, otelleri, restoranları, markaları bulunuyor.

Bu bilgileri vermeden önce vize krizinin ilk gününde ABD’den gelen bir yatırımdan bahsetmek gerekiyor.

Dünyanın en önemli veri merkezi şirketlerinden Equinix, Inc., İngiliz devi Zenium’un İstanbul’daki İstanbul One veri merkezi faaliyetlerini tamamını satın aldı. Hisseleri Nasdaq’ta işlem gören ABD’li dev, bu satın alma için 93 milyon dolar ödedi. Yeni satın alma ile şirketin adı Equinix IS2 olarak ismi değiştirilecek.

Uzun zamandır Türkiye’de operasyon yapmak isteyen ve çalışmalar yürüten Equinix, bu alımla Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirecek. Redwood City merkezli Equinix’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre firmanın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Eric Schwartz “Türkiye ekonomisinin büyümesi sürdükçe İstanbul’un bağlanabilirlik ve teknoloji altyapısı için bölgesel merkez olma önemi artıyor. Yeni kampüs, Equinix’in bu artan talebi küresel müşterilerimiz için karşılamasına yardımcı olacak” dedi.

Koç, Ülker, Doğuş en dikkat çeken yatırımcılar

Şimdi gelelim Türk şirketlerinin ABD’deki yatırımlarına…

Türk ekonomisinin en önemli şirketleri bunlar…

Bir anlamda amiral gemisinin kaptan köşkünde oturan isimler…

Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç, 2013’te Miami kentinde yat tamiri ve bakımının yapıldığı Merrill Stevens tersanesini satın almıştı. İşleri büyüten ABD’li şirketi o dönem . 7.7 milyon dolar ödemişti.

İstanbul’daki turizm aytırımlarıyla tanınan The Marmara Grubu’nun ABD’de iki oteli bulunuyor. Bu otelleri arasında New York’taki The Marmara Manhattan en bilineni…

ABD’ye yeni giren Doğuş Grubu, ülkede restoran açarak büyüyor. Miami en gözde mekan Doğuş Grubu için. Ancak geçtiğimiz günlerde Boston’da yeni bir restorana ortak olarak küresel bir marka yaratmaya çalışıyor.

Son yıllarda yaptığı satın almalarla dünyanın ilgisini çeken Yıldız Holding’in ABD’deki DeMet’s Candy yurtdışındaki en önemli ayak izlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere Ülker Ailesi 2013’ün son ayında ABD’li DeMet’s için 221 milyon dolar ödemişti. Ülker Ailesi Godiva’da da ülkede oldukça güçlü.

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Borusan’ın çelik boru sektöründeki ortaklığı Borusan Mannesmann ABD’de 150 milyon dolar yatırımla enerji sektörü için çelik boru üretecek bir fabrika kurdu.

Houston’daki bu tesis yaklaşık 500 dönüm arazi üzerinde kurulacak ve tam kapasiteye ulaştığında 350 kişiye istihdam olanağı sağlayacak.

ABD-Türkiye arasındaki vize krizi siyaset dünyası kadar ekonomi çevreleri tarafından daha fazla ilgiliyle takip edilecek.

En azından Türk ve ABD’li devler tarafından…