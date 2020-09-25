ABD'li fast food devine vegan burger satışıyla ilgili açıklama

25 Eylül 2020

İzmir Menemen’de bulunan tesislerinde ABD ve Avrupa ülkelerine kurutulmuş gıda ve sos ihraç eden Avod Gıda, Hollanda’dan yeni sipariş aldı. Bağlı ortaklığı Hasat BNO üzerinden şirketin aldığı siparişin tutarı 1 milyon 223 bin Euro.

Avod Gıda’nın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre sipariş, 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında teslim edilecek.

2019 yılında sektöründe ihracat şampiyonu olan Avod Gıda, dünyaca ünlü Amerikan fast-food zincirinden gelen vegan burger talebi için de çalışmalarını sürdürüyor.

“Ar-Ge çalışmaları sürüyor”

Bir yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda sebze bazlı et geliştiren Avod Gıda, Türkiye’nin ilk bitkisel vegan parça etini de üretmiş oldu. Ayrıca sebze bazlı, sağlıklı, protein miktarı ve B12 vitamini yükseltilip kalorisi düşürülen kırmızı et, tavuk eti ve tuna balığının seri üretimine geçilmişti. Mayıs ayında KAP’a gönderilen bu bilgiler arasında sipariş toplama aşamasına geçildiği de açıklanmıştı.

Ağustos ayında ise KAP’a “Dünyaca ünlü bir Amerikan fast-food zinciri tarafından üretmiş olduğumuz vegan burgerlerle ilgilendikleri bilgisi gelmiş ve numune talebinde bulunulmuştur” açıklaması yapılmıştı.

Amerikan zincirle çalışmaların devam ettiğini söyleyen şirket yetkilileri, “Pandemi nedeniyle işleyişte bir yavaşlama oldu. Ancak Ar-Ge olarak ürün üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz” dediler.

5 bin metrekaresi açık, toplamda 15 bin metrekare alan üzerinde yıllık 3 bin ton üretim yapan Avod Gıda, Türkiye kurutulmuş sebze ihracatının yüzde 20’sini tek başına karşılıyor.