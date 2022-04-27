ABD'li fon, Türk teknoloji şirketini satın aldı
ABD özel sermaye fonu yöneticisi Providence, Airties'ı satın aldı.
ABD merkezli özel sermaye fonu yöneticisi Providence Equity Partners, kablosuz ağ bağlantı teknolojileri alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli Airties'ı satın almak için anlaştı.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada satın alma işleminin büyüklüğü belirtilmedi.
Yayımlanan açıklamada, Providence tarafından yapılan yatırımla Airties'ın yeni pazarlara adım atacağı ifade edildi.
Kablosuz ağ bağlantı donanımı üreten bir şirketi olarak 2004 yılında kurulan ve son yıllarda yazılım alanındaki faaliyetlerini genişleten Airties'ın müşterileri arasında AT&T, Deutsche Telekom, Sky, Vodafone gibi uluslararı telekom şirketleri bulunuyor