ABD'li fon Türkiye'deki yatırımından çıktı

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz hafta sizlere dünyanın en önemli kamu fonlarından olan ve toplam aktifleri 650 milyar doları bulan Kaliforniya Emeklilik Sistemi (CalPERS) ve Kaliforniya Devlet Öğretmenleri Emekli Sistemi'nin (CalSTRS) Türkiye'den çekilme sürecini duyurmuştuk. Bu kez ABD'li bir özel sermaye fonunun Türkiye'den çekildiğini sizlerle paylaşacağız.

Yaklaşık 3 milyar dolarlık büyüklüğü olan New York merkezli Cartesian Capital Group, Türkiye'deki en önemli varlığını satma kararı aldı.

Cartesian'ın sahibi olduğu Magal Engineering şirketi, 2010 yılından bu yana Türk otomotiv yan sanayi şirketi Cavo ile yaptığı ortaklıktaki paylarını Türk ortağına satma kararı aldı. Cartesian böylece Asya'daki en önemli yatırımlarından birinden çıkmış oldu.

2010'da Cavo ile ortak oldu

11 yıl önce Magal Engineering Ltd. ve Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kurulan ortaklıkla faaliyetlerine devam eden Magal Cavo Otomotiv Sanayi Ticaret ve Servis A.Ş.’nin tek kontrolü Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye geçti.

ABD'li yatırım fonu Cartesian Capital Group'un sahibi olduğu Magal Engineering, Londra merkezli bir sanayi şirketi. Çin, Fransa, Hindistan'ın da dahil olduğu 6 ülkede 1000'den fazla çalışanı olan şirket, Ford, Jaguar Land Rover, BMW, Daimler ve Renault Nissan gibi büyük şirketlerin tedarikçisi.

Kocaeli ve Slovakya'da tesisi var

Magal'ın hisse sattığı ortağı Cavo ise 1984 yılında kurulmuş, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren bir şirket. Emniyet ürünleri, çeşitli mekanizmalar ve kumanda kabloları tasarlayan ve üreten, Cavo Otomotiv'in başında ise Kemal Amanoel, Moiz Susar, İgal Zakuto gibi isimler bulunuyor.

2010 yılında İngiliz Magal Engineering Firması ile Joint-Venture kurarak Magal Cavo firmasını hayata geçiren şirket, Kocaeli'ndeki Taysad Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 15 bin metrekarelik tesiste üretim yapıyor. Ford, Renault gibi devlerle çalışan Cavo, ABD'de şirket kurarak müşterilerine yerinde mühendislik hizmeti vermeye başladı. Şirket, 2018'de Slovakya’da yeni bir üretim tesisini hayata geçirdi.