ABD'li ilaç devi Merck'ten biyoteknoloji şirketi MoonLake'i satın almak için 3 milyar dolarlık dev teklif

ABD merkezli ilaç devi Merck, İsviçreli biyoteknoloji şirketi MoonLake Immunotherapeutics’i satın almak için 3 milyar dolardan fazla bir teklifle görüşmeler yürütüyor. Gelişmenin duyulmasının ardından MoonLake’in hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 19 oranında yükseldi.

Rapora göre Merck, bu yılın başlarında MoonLake’e bağlayıcı olmayan bir teklif sundu. İlk etapta reddedilen teklifin ardından görüşmelerin yeniden gündeme geldiği ifade edildi. Merck’in, MoonLake’in amiral gemisi ilacına dair son aşama klinik veriler açıklanmadan önce harekete geçmesi, şirkete satış için güçlü bir pozisyon kazandırdı.

İngiliz Financial Times’ın haberine göre, olası anlaşmanın henüz kesinlik kazanmadığını, başka potansiyel alıcıların da devreye girme ihtimali bulunduğunu belirtti.

MoonLake Immunotherapeutics, iltihaplı hastalıklar üzerine geliştirdiği yenilikçi ilaçlarla dikkat çekiyor ve son dönemde yatırımcıların radarına girmiş durumda. Merck ise son yıllarda biyoteknoloji alanında yaptığı hamlelerle büyüme stratejisini agresif bir şekilde sürdürüyor.