ABD’li ilaç devlerinden stratejik anlaşma

ABD’li ilaç dağıtım firması AmerisourceBergen, perakende ve toptan ecza ürünleri satışı yapan Walgreens Boots Alliance’ın toptan ecza satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten Alliance Healthcare biriminin çoğunluğunu yaklaşık 6.275 milyar dolar ve 2 milyon AmerisourceBergen hissesi karşılığında satın alacağı duyuruldu.

Satın alma anlaşmasına ek olarak, iki şirket aralarındaki stratejik ticari ortaklığın süresini artırmak ve güçlendirmek için anlaştılar. ABD deki dağıtım anlaşması 2029 yılına kadar 3 yıl daha uzatıldı. Ek olarak Alliance Healthcare, UK Boots’un 2031 yılına kadar ilaç tedarikçisi olarak faaliyet gösterecek.

Walgreens Boots Alliance Başkan Yardımcısı ve CEO’su Stefano Pessina, anlaşmaya ilgili olarak, “AmerisourceBergen ile gerçekleştirilen bu stratejik anlaşma, her iki şirket için de son derece olumlu bir gelişme oldu. Bu anlaşma, temel perakende eczane ve sağlık hizmetleri faaliyetlerimizi büyütmeye ve dönüştürmeye yönelik gelecekteki yatırımların daha yüksek olmasını sağlayacak.”

AmerisourceBergen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Steven Collis ise görüşlerini şöyle ifade etti: “AmerisourceBergen’in sağlık sistemindeki hayati görevi geçtiğimiz yıl süresince daha da belirgin hale geldi. Sağlık sektöründeki bu yeni gelişme ile farklı ülkelerde hem müşterilerimize hem de tedarikçilerimize yenilikler sunabilmemiz mümkün olacak.”