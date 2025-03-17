ABD’li moda devi Forever 21 yeniden iflasta! Mağazalar açık kalacak mı?

ABD'li hızlı moda perakendecisi Forever 21’in ABD operasyonlarını yöneten şirket, alışveriş merkezlerine olan ilginin azalması ve çevrimiçi perakende sektöründeki rekabetin artması nedeniyle, altı yıl içinde ikinci kez iflas koruma başvurusunda bulundu.

Tasfiye süreci başladı

Şirket, ABD genelinde yaklaşık 350 mağazası için bir alıcı bulunamayınca iflas sürecinin büyük ihtimalle tasfiye ile sonuçlanacağı ifade edildi. Ancak Forever 21’in marka hakları ve fikri mülkiyeti Authentic Brands Group bünyesinde bulunmaya devam ediyor, bu da markanın farklı bir yapıyla faaliyet göstermeye devam edebileceği anlamına geliyor.

E-ticaretin yükselişi ve büyük alışveriş merkezlerine yönelik ilginin azalması, Forever 21’in uzun süredir karşı karşıya olduğu zorluklar arasında yer alıyordu. 2019’da da benzer bir süreç yaşayan şirket, Chapter 11 iflas başvurusu yapmış ve Authentic Brands Group, Simon Property Group ile Brookfield Asset Management Inc. ortak girişimi olan Sparc tarafından satın alınarak faaliyetlerine devam etmişti.

Mağazalar açık kalmaya devam edecek

İflas süreci kapsamında mağazalarında tasfiye satışlarına başlayacağını açıklayan şirket, mahkeme gözetiminde varlıklarının tamamını ya da bir kısmını satmak için pazarlık sürecine gireceğini duyurdu.

Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunulan başvuruya göre, şirketin varlıklarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilirken, borçlarının 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca başvuruda, 10.001 ila 25.000 arasında alacaklı bulunduğu bilgisi yer aldı.

Başarılı bir satış gerçekleşmesi halinde Forever 21’in tamamen kapanmak yerine yeniden yapılandırma sürecine girmesi mümkün olabilir. Şirket, ABD’deki mağaza ve internet sitesinin açık kalacağını, müşterilere hizmet vermeye devam edeceğini, ancak uluslararası mağazalarının bu süreçten etkilenmeyeceğini bildirdi.

Markanın geleceği belirsiz

Forever 21, 8 Ocak’ta Sparc Group ve 2020’den beri Simon Property Group tarafından yönetilen JC Penney’nin birleşmesiyle kurulan Catalyst Brands bünyesine dahil oldu.

Catalyst Brands, kuruluş aşamasında Forever 21 için "stratejik seçenekleri değerlendirdiğini" duyurmuştu.

Öte yandan, marka hakları ve fikri mülkiyeti Authentic Brands Group’un elinde bulunuyor. Authentic Brands CEO’su Jamie Salter, geçtiğimiz yıl Forever 21’i satın almanın "hayatındaki en büyük hata" olduğunu söylemişti.

1984 yılında Güney Koreli göçmenler tarafından Los Angeles'ta kurulan Forever 21, özellikle genç tüketicilere yönelik uygun fiyatlı ve trend kıyafetleriyle büyük ilgi görmüştü. 2016 yılında dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan markanın, o dönemde ABD'de 500 mağazası bulunuyordu.