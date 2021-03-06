ABD'li Orion Innovation, Netaş’ın şirketi NetRD’yi satın aldı

ABD’li dijital dönüşüm ve ürün geliştirme hizmetleri şirketi Orion Innovation; Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki büyüme stratejisi doğrultusunda Netaş’ın ABD’den Avusturalya’ya kadar uluslararası pazarlar için telekomünikasyon çözümleri geliştiren şirketi NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş’yi satın aldı.

Kuzey Amerika ve Avrupa pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda NetRD’ye stratejik bir yatırım yapan Orion Innovation; New York, New Jersey, Avrupa ve Avustralya’daki ofislerinin yanı sıra dünyaya yayılmış 10 inovasyon merkezi ile Fortune 100’dekilerin yanı sıra, birçok küresel şirkete, dijital dönüşümü için dijital ürün geliştirme hizmeti ve çözümler sunuyor.

"Türkiye’nin Ar-Ge ve mühendislik gücüne güvenin göstergesi"

Yüksek mühendislik gücü ve derin Ar-Ge kültürüyle Türkiye’ye teknolojinin yükseldiği coğrafyalardan yabancı yatırımcı çektiklerini söyleyen Netaş CEO’su Ali Emir Eren, “Dünyanın teknoloji liderlerinden ABD’den böyle bir yatırım almak, ülkemize ve ülkemizin mühendislik gücüne olan güvenin bir göstergesidir. Bugünün dünyasında en önemli gelişmişlik göstergesi olan teknoloji alanında ülkemize böylesi katma değeri yüksek bir yatırımı kazandırdığımız için mutluyuz. Yatırım, Netaş’a olduğu kadar ülkemizin ‘yeni nesil teknoloji geliştiren Türkiye’ algısına da önemli bir katkıdır.” dedi.

"Netaş, Ar-Ge’si ile geliştirip, ihraç etmeyi sürdürecek"

Netaş’ın büyüme hikayesinin özünün Ar-Ge olduğuna dikkat çeken Ali Emir Eren, Netaş’ın geniş bir coğrafyada başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini ifade etti.

Ar-Ge yapılanmaları içinde NetRD'nin ABD, Kanada ve Avusturalya gibi birçok uluslararası pazarda telekom operatörleri için teknolojiler geliştirdiğini anlatan Eren, şunları kaydetti: "Orion Innovation tarafından satın alınan NetRD’nin doğru bir yatırım ile büyüme stratejisini devam ettiriyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu sayede Türk mühendislerimizin sahip oldukları güçlü yetkinlikleriyle ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Diğer ArGe yapımız olan Netaş Ar-Ge ile 'Türkiye’nin Küresel Teknoloji Şirketi' olma hedefimiz doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışına bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik çözüm ve ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Netaş Ar-Ge çatısı altındaki 600 mühendisimizle bölgede ve Türkiye’de telekom, finans, sağlık, enerji, spor, eğitim, kamu, savunma gibi sektörlerde dijital dönüşüm projelerine, 5G ve ötesi teknoloji geliştirme çalışmalarına ve yurtdışına teknoloji ihraç etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar teknolojiyi kendi ülkemizde üreterek Türkiye’ye 4 milyar dolara yakın tasarruf sağladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza da hız vereceğiz.”

“NetRD, ileri çözümler geliştirmeyi sürdürecek”

Orion Innovation CEO'su Raj Patil ise, “Yeni telekomünikasyon müşterileri ile uzun vadeli stratejik ilişkiler kurmaktan ve onları büyüyen güçlü, değerli müşteriler listemize dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimize derin alan uzmanlığı ile hem mühendislik hem de tasarım odaklı düşünmeye dayalı inovatif işler geliştirmek. Bu doğrultuda Avrupa'daki uzman telekomünikasyon ekibimizi, kısa vadeli ticari hedeflerimize en uygun şekilde büyütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Orion Dijital Ürün Geliştirme Bölüm Başkanı Alex Bogachek da, “Onlarca yıllık derin bilgi birikimi ile güçlü bir Ar-Ge takımı kuran Netaş’ın yetenekli mühendislerden oluşan ekibini şirket bünyemize katıyor olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Rusya, Sırbistan, Romanya ve Litvanya’daki diğer birimlerimizle birlikte proje teslim kapasitemize önemli katkılar sunan Türkiye’deki Ar-Ge birimi NetRD, Avrupa ve ABD'deki müşterilerimiz için en ileri çözümleri geliştirmeye devam edecek.” şeklinde konuştu.