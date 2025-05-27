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ABD'li Salesforce'den 8 milyar dolarlık dev anlaşma

ABD merkezli bulut yazılım şirketi Salesforce, yapay zeka destekli veri yönetimi hizmeti veren Informatica'yı yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

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ABD'li Salesforce'den 8 milyar dolarlık dev anlaşma
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Salesforce'tan yapılan açıklamada, şirketin Informatica'yı satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, Salesforce'un Informatica'yı yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Informatica hissedarlarına hisse başına 25 dolar nakit ödeme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu alımın, güçlü ve sorumlu yapay zeka ajanlarının devreye alınmasında kritik öneme sahip Salesforce'un veri altyapısını güçlendireceği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA