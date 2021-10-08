ABD'li sigorta devinden Türkiye hamlesi

ABD'li sigorta şirketi Chubb, sağlık sigortası alanında faaliyet gösteren Cigna'nın Türkiye ve Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini 5.75 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Açıklama iki şirket tarafından yapıldı.

Chubb, Cigna'nın Türkiye'deki ortaklıkta bulunan yüzde 51 payın yanı sıra Güney Kore, Tayvan, Yeni Zelanda, Tayland, Hong Kong ve Endonezya'daki kaza ve sağlık sigortası faaliyetlerini almış olacak. Açıklamada, bu operasyonların 2020'de yaklaşık 3 milyar dolar prim ürettiği belirtildi.

İşlemin tamamlanmasının ardından, Cubb'un Asya-Pasifik operasyonlarının global portföydeki payı yaklaşık 4 milyar dolardan 7 milyar dolara yükselecek ve bu rakam Çin hariç şirketin yüzde 20'sine tekabül edecek.

Dünyanın en büyük halka açık mülk ve kaza sigortası şirketi olan Shubb, 54 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.

New York Borsası'nda da işlem gören Chubb Limited, yaklaşık 31 bin kişiyi istihdam ediyor.