ABD’nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye’ye geliyor

Merve YİĞİTCAN

ABD’de Champion pizza zinciriyle adını duyuran Hakkı Akdeniz, şimdi de markasını Türkiye’ye taşıyacak. Pandemiden dolayı Türkiye’de restoran yatırımlarını bir yıl erteleyen ve ancak bu yıl sonuna kadar İstanbul’daki ilk şubesini açmayı planlayan Akdeniz, Türkiye’de franchise ile büyüyerek 250 şubeye ulaşacak. 2001’de ABD’ye ilk gittiği yıllarda evsiz kalıp sokaklarda yatmak zorunda kalan Akdeniz’in, yaptığı hayır işleriyle ülkede pek çok ödülü bulunuyor.

Yarışmayı kazanınca şansı döndü

13 yaşına kadar Diyarbakır'da ayakkabı boyacılığı yapan ve bir lahmacun salonunda çalışan Hakkı Akdeniz, Diyarbakır’dan Kanada’ya, oradan da New York’a uzanan hikayesini şöyle anlattı: “Bu günlere gelmek elbette kolay olmadı. Evsiz, parasız ve aç kaldığım günler halen hafızamda. Barınakta tanıştığım evsiz bir Türk kadını, Manhattan'daki Sivaslı bir restoran sahibinin yanına gitmemi önerdi. O kişi de beni New Jersey'de başka bir restoran sahibi ile tanıştırdı ve orada iş bulmamı sağladı. Kazandığım para ile 2009’da Aşağı Doğu Yakası’nda satılık küçük bir pizza dükkanı buldum. Mal sahibiyle anlaşarak 40 bin dolar ödedim ve dükkanı tuttum. 45 bin dolarlık borcumu da taksitlere böldük. İlk 3 ay zarar edince kiramı ödeyemedim. Ev sahibi beni sıkıştırırken büyük bir fırsat yakaladım. 2010’da Javits Center’da pizza yapımı yarışmasına katılarak birinci oldum. Ardından Rivington Caddesi’nde satılık bir dükkan aldım. Aklıma çocukların bana taktığı ‘Champion’ lakabı geldi. Ve bundan sonra açtığım pizza restoranlarına Champion Pizza adını verdim.”

İstanbul’a farklı konsept hazırlıyor

Hakkı Akdeniz, kare şeklindeki pizzalarına ABD’de ilginin yüksek olduğunu söyledi. Bazı Hollywood yıldızlarını restoranlarında ağırladıklarını belirten Akdeniz, şu anda 16 restoran ile hizmet veriyor. Bunlardan 7’si Champion Pizza, diğerleri ise farklı konseptteki restoranları. Türkiye pazarına ABD’dekinden farklı bir konseptle giriş yapmayı planladıklarını söyleyen Akdeniz, “Champion Pizza’nın Türkiye’deki ilk şubesini İstanbul’da açacağız. Bu yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Daha sonra İstanbul içerisinde ve diğer şehirlerde franchise vererek büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 250 pizza restoranına ulaşmak” diye konuştu. Akdeniz ayrıca Türkiye’de bir pizza okulu açmak gibi bir hayalinin olduğunu, o okulda yetişecek gençlere kendi restoranlarında iş imkanı vermek istediğini de sözlerine ekledi.

Evsizlere pizza ve maske dağıttı

Hakkı Akdeniz, 2012’de Sandy Kasırgası felaketinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz pizza dağıtarak gündeme gelmişti. Pandemi sürecinde de evsizleri unutmadıklarını kaydeden Akdeniz, “New York’taki 4 pizza restoranımızın camına ‘Parası olmayan herhangi bir evsiz gelip yemeğini ve içeceğini ücretsiz alabilir’ yazdık. Yine evsizlere 14 TIR gıda yardımı yaptık. Ayrıca moda tasarımcısı olan eşim evde kumaştan maske yaptı ve yaklaşık 5 bin adet maskeyi evsizlere dağıttık” diye konuştu.