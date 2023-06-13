Abdullah Gürman: İstanbullular gözünü Trakya’ya çevirdi

Son yıllarda İstanbul’da kiraların hızla yükselmesi, birçok insanı daha uygun maliyetli konut arayışına yönlendirdi. İstanbullular, Trakya’dan arsa ve konut almak için sıraya girerken bu göç dalgası, bölgedeki arsa talebinin de önemli ölçüde artmasına yol açtı. Özellikle Kahramanmaraş depremlerinin ardından Trakya’daki emlak hareketiliği zirveye ulaştı.

Emlak piyasasındaki uzmanlar, İstanbul’daki kira artışlarının Trakya’daki arsa değerlerini etkilediğini doğrularken bu durum, yerel pazarın canlanmasına ve arsa sahiplerinin değerli yatırım fırsatları yakalamasına kapı araladı. Emlak Danışmanı Abdullah Gürman, Trakya’da arsa satışlarına talebin gün geçtikçe yükseldiğini belirterek, “Trakya’ya olan bu ilgi, yatırımların kârlılık oranını yükseltirken, bölgedeki gayrimenkullerin değerinin 10 kat kadar artmasını sağladı” dedi.

“Trakya’daki gayrimenkul yatırımları hep kazandırdı”

Trakya’daki gayrimenkullerin yatırımcısına her zaman kazandırdığını söyleyen Emlak Danışmanı Abdullah Gürman, “Trakya, İstanbul’a yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gibi faktörlerle birlikte daha da cazip hale geldi. Yüksek talep, arsa arzının sınırlı olmasıyla birleştiğinde gayrimenkul ve arsa değerinde gözle görülür bir artış kaydedildi. Ancak, arsa değerlerinin sadece göçle ilişkili bir faktöre dayandırılamayacağını belirtmek gerekir. Arsa fiyatlarını etkileyen diğer faktörler arasında ekonomik koşullar, demografik açıdan değişimler ve altyapı projeleri de yer alıyor.”

Trakya’da yaşanan bu hareketliliğin, emlak sektöründe faaliyet gösteren şirketler için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Abdullah Gürman, bölgedeki artışın yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Planlı ve vizyoner projelerle her geçen gün daha da değerlenen Trakya, organize sanayi bölgeleri, ticaret limanları, 1915 Çanakkale Köprüsü, ve daha birçok yatırım ile gelişmeye devam ediyor. Trakya, son yıllardaki projelerle beklenenden çok daha fazla verimlilik elde etti. Bu da bölgeyi bir çekici bölgeye dönüştürdü. Yunanistan ve Bulgaristan gibi Avrupa Birliği üyesi iki ülkeye karayolu ve demiryoluyla açılan bölge artık yatırımcıların gözdesi oldu.

“Yatırım yapmadan önce danışmanlık almak şart”

Emlak Danışmanı Abdullah Gürman, Trakya’nın cazip hale gelmesine katkıda bulunan bazı faktörleri şu şekilde sıraladı: “İstanbul'un büyük bir metropol olması ve yoğunluğunun beraberinde getirdiği sorunlar, insanları daha sakin ve ekonomik açıdan cazip bölgelere yönlendiriyor. Trakya, ulaşım kolaylığı sayesinde bir alternatif sunuyor. Öte yandan eşsiz doğal güzelliklere sahipken, tarım arazileriyle dikkat çekiyor.

Tarıma dayalı yatırımlara olanak tanıyor. Yüksek hızlı tren hatları, karayolları ve havaalanları gibi imkanlar, bölgeye ulaşımı kolaylaştırıyor. Altyapı projelerinin gelecek dönemde bölgenin yatırım potansiyelini artırması bekleniyor. Tüm bu faktörler doğrultusunda Ancak yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmak ve uzmanlara danışmak gerekiyor. Biz de emlak sektöründe faaliyet göstererek danışanlarımıza doğru analizlerle yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz.”