Abdullah Habib: Turkpidya ile 57 milyon TL’yi aşan bir katma değer sağladık

Pandemide popülerliği artan dijital ansiklopediler, markalar için dijital pazarlama enstrümanına dönüştü. Kültür-sanattan ekonomiye, sağlıktan teknoloji ve turizme kadar çok sayıda alanda danışma ve bilgi edinme merkezine dönüşen dijital ansiklopediler, markaların tanıtım ve reklam faaliyetlerine de yeni bir boyut getirdi.

Dijital ansiklopediler, dünyadaki farklı kültür ve uygarlıkların tanıtılması açısından büyük bir işleve sahip olduğunu belirten Pidya Group Kurucusu Abdullah Habib, “Türkiye’ye dair bilgi ve değerleri tüm dünyaya tanıtmak amacıyla kurduğumuz Turkpidya ile bu amacın ötesine geçerek 2021 yılında Türkiye ekonomisinde 57 milyon TL’yi aşan bir katma değer sağladık.15 dilde milyonlarca kelimeyi 175 ülkeden 2 milyondan fazla insanla buluştururken, on binlerce markanın ticari faaliyetlerine kaynaklık ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Markaların ticaret hacmini artırıyor"

Turkpidya’nın bilgi havuzunda gündelik hayatın ihtiyaçlarını karşılayan makalelere de yer verdiklerini belirten Abdullah Habib, “Makalelerimizle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’nin kültürel değerlerini tanıtırken markalar için yeni ekonomik fırsatlar da yaratıyoruz. Kullanıcıları sanat, kültür ve tarihin iç içe geçtiği bir zaman yolculuğuna çıkarırken, geliştirdiğimiz modelle günün ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Örneğin 15 dil seçeneğiyle yurt dışında olup Türkiye’den alışveriş yapmak isteyenleri ya da Türkiye ile ticaret yapmak isteyenleri, beklentilerini karşılayacak doğru markalarla buluşturuyoruz. Kullanıcılar, aradıkları ürünleri makalelerimiz arasında sorgulatıyor, yönlendirmelerimizle alışverişlerini tamamlıyor. Geliştirdiğimiz bu modelle 1 yılda dünyanın pek çok ülkesinden farklı markaların e-ticaret sitelerine 150 bin civarında yönlendirmede bulunduk. Her yönlendirme, markaların ticaret hacmine söz konusu ürün fiyatı kadar bir hacim getiriyor. Markaların dünyada bilinirliğini artırarak global adımlarını hızlandırıyoruz.” diye konuştu.

Kamu kurumlarına destek çağrısı

Turkpidya ile Türkiye’ye sadece ekonomik değil kültürel bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Abdullah Habib, “Türk asıllı bir Mısırlı olarak atalarıma ev sahipliği yapan Türkiye’ye duyduğum sevda, Turkpidya’nın altyapısını oluşturdu. Dünya kamuoyunda giderek kalıplaşmaya başlayan Türkiye’ye ilişkin yanlış bilgi ve değerledirmeleri, kanıta dayalı bilgilerle ortadan kaldırmayı hedefledik.Yatırımımızın hem ekonomik hem de kültürel yansımaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Platformumuzun daha ileri seviyelere ulaştırılması noktasında kamu kurumlarının desteğini çok kıymetli buluyoruz. Kamu desteğiyle ekonomiye ve Türk markalarına sağladığımız katma değeri daha da yukarılara taşıyabileceğimize inanıyoruz.” dedi.

"Bilginin geleceğini şekillendiriyor"

Pidya Group olarak dijital teknolojinin gücüyle bilginin geleceğini şekillendirdiklerini kaydeden Abdullah Habib, grubun bünyesinde yer alan platformlar hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin ilk dijital ansiklopedisi Turkpidya’nın yanı sıra, grubumuzun bünyesinde yer alan diğer platfomlarımızla bilgi odaklı farklı ihtiyaçlara cevap veriyoruz. Therapidya sağlık ansiklopedimizde yayınladığımız makalelerle, kullanıcıları doğruluğu ispatlanmış, kanıta dayalı bilgilerle buluşturuyoruz. Shoponlina ile dünyanın farklı noktalarındaki alışveriş olanaklarını bir araya getiriyoruz. Guidepidya’da dünyanın pek çok noktasındaki şehirlerin haritalarını sunuyoruz. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz Wordpidya ise tercüme sorununu ortadan kaldırarak her dilde yazmayı kolaylaştırıyor.”

B2Press’in katkılarıyla...