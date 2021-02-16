Abicor Binzel, yeni ürünleriyle enerjiye odaklanacak

Tersane ve otomotiv sektörüne yoğunlaştıkları bir yılı geride bırakan Abicor Binzel Türkiye, geliştirilen yeni ürün grupları ile 2021 yılı içinde özellikle enerji sektörüne ve boru hatları imalatına odaklanacak.

Tüm metallere ve uygulamalara yönelik gerekli olan en uygun kaynak ve kesme torçlarını sunmayı hedeflediklerini belirten Abicor Binzel Türkiye Genel Müdürü Atilla Arafat, şirket bünyesine kattıkları yeni ürün grupları sayesinde 2020’de planlananın üstünde büyüme sağladıklarını kaydetti.

2020 yılında tedarikine başladıkları yeni ürünleri olan robot kaynak güç üniteleri, kaynak traktörleri, lazer takip sistemleri olduğunu ifade eden Arafat, “Almanya firması olan Jackle&ESS firmasını bünyemize kattık ve JESS markasıyla manuel kaynak makinelerinin tedarikine başladık. Yine bünyemizde olan ve metal kesme sektörüne hitap eden Thermacut markası ile yeni seri plazma kesme makinelerini 2020 yılında pazara sunduk.” dedi.

Yeni ürün gruplarını pazara sunmaya hazırlanıyor

Kaynak dumanı emme sistemleri imalatı yapan Herr firmasını da bünyelerine kattıklarını ve portatif duman emme sistemleri ve sabit imalat duman emme sistemlerini pazara sunduklarını anlatan Atilla Arafat, “2021 yılında bu süreç devam edecek ve yeni ürün gruplarını pazara sunmaya hazırlanıyoruz. Bunlar ağırlıkla boru hatları kaynağında kullanılabilecek ürünler olacak. Eylül ayında Almanya’da yapılacak olan kaynak fuarında bu ürünleri ilk defa tanıtmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Arafat, bunlara ek olarak yeni seri kaynak güç üniteleri, push pull torçları, oxy fuel kesme torçları ve yeni kaynak traktörlerini partner firmalarına zaman aralıklarıyla sunmaya başladıklarını vurguladı.