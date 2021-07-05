Abu Dabi, TAV İnşaat'ın da dahil olduğu dev projeyi iptal etti

Abu Dabi'nin kamu havalimanı işletmecisi Abu Dhabi Airports, terminal inşaası için TAV İnşaat'ın da dahil olduğu konsorsiyum ile yapmış olduğu 2.94 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti.

Emirliğin en büyük havalimanını olan Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda yeni terminal inşaası için 2012 yılında düzenlenen ihaleyi kazanan konsorsiyumda TAV İnşaat, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Arabtec ve Yunanistan merkezli Consolidated Contractors Company (CCC) yer alıyordu.

Maliyet aşımı nedeniyle 'iptal' iddiası

Reuters'a konuşan dört kaynak anlaşmanın iptal edildiğini belirtirken, Abu Dabi Havalimanı ve TAV İnşaat konu ile ilgili yorum yapmadı. Arabtec ve CCC yetkililerine ise ulaşılamadı.

Kaynaklardan biri, Abu Dhabi Airports'un konsorsiyumun proje maliyetlerini aşması nedeniyle anlaşmayı iptal ettiğini söyledi.

Terminali BAE'li şirket tamamlayacak

2017 yılında açılması planlanan ve halen inşaatı devam eden terminalin açılışı yıllardır çeşitli sebeplerle ertelenmekteydi. Abu Dhabi Airports 2019 yılında terminalin yüzde 97.6 oranında tamamlandığını açıklamıştı.

İki kaynak, terminalin tamamlanması işinin BAE merkezli Trojan şirketine verildiğini söyledi. Trojan ise konu ile ilgili sorulara yanıt vermedi.