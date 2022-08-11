Abu Dhabili IHC, Kalyon Enerji'ye ortak oldu
Abu Dhabili IHC, Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini yaklaşık 490 milyon dolara satın aldı.
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Abu Dhabili IHC, yenilenebilir enerji üretim faaliyetleri yürüten Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 1.8 milyar dirheme, yani yaklaşık 490 milyon dolara satın aldı.
IHC tarafından yayımlanan bültende, satın almanın yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da kısmen devreye alınmış 1,000 MW gücünde güneş santrali ve çeşitli illerde başka güneş ve hidro elektrik santralleri bulunuyor.