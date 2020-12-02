"Acadebi genç girişimcileri üniversite çağında iş hayatına kazandıracak"

Türkiye’de genç nesilleri e-ticaret ile daha fazla tanıştırmayı amaçlayan Acadebi ile gençler daha eğitim hayatında girişimciliklerini sunarken, ekonomiye katkı yapmayı hedefliyor.

Acadebi.com web sitesi üzerinde buluşan üniversite öğrencilerinin, sosyal medya tavsiyeleri ve kendi pazaryerlerini açıp Acadebi’den tedarik ettiği ürünleri, hizmetleri, dijital öğrenimleri satışa sunduğu belirtiliyor.

Askıda girişimcilik olarak adlandırılan yöntemi de ilk defa hayata geçirdiklerini belirten Acadebi Koordinatörü Ali Şen, Türkiye'de 209 üniversitede yaklaşık 8 milyon öğrencinin üniversitede okurken finansal sorunlarını ortadan kaldırıp geleceğe hazırlanırken kullandıkları bir formül olarak tanımladı. Şen ayrıca özellikle pandemi sürecinde olumsuz etkilenen küçük işletmelerin de bu platformda yer almalarını sağlayacak çalışmalar yapmaya başladıklarını söyledi.

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Acadebi’nin dünyada bir ilk olan askıda girişim sponsorları ve gençleri buluşturan ve referans temelli bir yapı olduğunu belirten Ali Şen, “Gençler, kendi ürünlerini ve markalarını satma şansı buluyor. Son üç ayda yüzde 715 büyüyen bir oluşumuz. Şu anda devletten kredi kullanan gençlerimiz, para kazanıp devletine vergi verir hale geldi. 41 üniversitede bunun planlamasını yapıp çalışmalarımıza başladık. Gençlerimizle birlikte 2,5 ayda 1.200 mağaza kurduk. Gelecek yıl sonuna kadar hedefimiz 100 bin mağaza kurmak.” dedi.

5 bin e-Ticaret mağazası açtı

Acadebi, son bir yıl içerisinde şu ana kadar 5 bin e-ticaret mağazası açtı. 2020 Kasım ayı itibari ile 75’ten fazla üniversiteden girişimci öğrenciler yer aldı. Acadebi, dijital çağın en güçlü kazanç modeli olan e-ticaret ile yılda 250 milyar doların üzerinde ticaret hacmi olan Multi Level Marketingi birleştiriyor ve bunu stoksuz satış modeli ile entegre ediyor. Girişimleri hakkında bilgiler veren Ali Şen, “Girişimcimiz olduğunuz andan itibaren Acadebi'nin pazar yerinde size özel mağazanızı açıyor, içerisine Acadebi'nin tedariğini yaptığı ürünleri ekliyor ve satışa hazır hale getiriyoruz. Yapmanız gereken sadece pazaryerinizi, sponsor markaları ve ürünlerinizi sosyal çevrenize tanıtımını yapmak. Üstelik tüm Acadebi ürünleri girişimcilerimize özel % 40’a varan indirimlerle. Satışını yaptığınız ürünler sizin yerinize paketleniyor, faturalandırılıyor ve müşterinize gönderiliyor. Ay sonunda ürün maliyetiniz ile satış bedeli arasındaki fark vergiler düşürüldükten sonra hesabınıza yatıyor. Acadebi’de ürün satışı gerçekleştirmeniz için ürünü satın almanıza gerek kalmıyor. Kendi mağazanızın tanıtımını yaparken aynı modelde gelir elde etmek isteyen girişimci adaylarına iş modelini tavsiye edin. Acadebi girişimci ailesine katılan herkesden “Acadebi Kazanç” planı çerçevesinde gelir elde edin. Ayrıca Acadebi ile sadece kendi satışlarınızdan değil kurduğunuz takımla beraber gerçekleşecek tüm satışlardan da kazanıyorsunuz.” dedi.



