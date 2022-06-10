Accor, Artaş Grubu yeni projelerini duyurdu

Dünyanın lider konaklama gruplarından Accor, premium segment Mövenpick markası ile gayrimenkul, perakende ve turizm alanlarında 45 yıldır faaliyet gösteren, Vadistanbul’un mimarı Artaş Grup ile Mövenpick Living Çamlıvadi ve Mövenpick Living Saklıvadi projelerine imza attı.

Mövenpick İstanbul Bosphorus Otel’de 9 Haziran Perşembe akşamı gerçekleştirilen imza töreninde Accor CEO’su Mark Willis, Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin ve Artaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya düzenledikleri basın toplantısıyla Çamlıvadi ve Saklıvadi projelerindeki işbirliklerini duyurdular.

İmza töreninin ardından misafirler, otelin “Executive Chef”liğini de üstlenen ünlü İtalyan şef Vittorio Sindoni’nin geceye özel hazırladığı menüsü ve caz sanatçısı Hande Ateş’in keyifli performansı ile ağırlandılar.

Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin iş birliği hakkındaki düşüncelerini şöyle açıkladı; “116 ülkede, 5300’ü aşkın otel ile dünyanın önde gelen arttırılmış ağırlama grubu olarak, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul ve inşaat gruplarından Artaş Grup ile imzaladığımız sözleşme ile premium segment Mövenpick markamızı Çamlıvadi ve Saklıvadi projeleri ile duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iki projenin, İstanbul’un gözde lokasyonunda turizm sektörüne büyük değer katacağına inancımız sonsuz.’’

Ülkemizin en büyük projelerinden Vadistanbul’un mimarı, gayrimenkul, perakende ve turizm alanlarında 45 yıldan bu yana faaliyet göstermekte olan Artaş Grubu, inşaat sektöründe konut, AVM ve otel projeleriyle de büyük istihdam sağladı. Ana markası olan “Avrupa Konutları” ile konut piyasasında markalaşmanın öncülerinden oldu. Grubun yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetinsaya yaptığı konuşmasında proje ve iki markanın iş birliği hakkında şunları söyledi; “Bugün burada güzel bir iş birliğini duyurmak üzere toplandık. 45 yıl önce kurduğumuz Artaş Grubu bünyesinde, şimdiye kadar konut, perakende ve turizm alanlarında pek çok inşaat yaptık, işletme ve yönetim görevlerini üstlendik. Vadistanbul gibi muhteşem bir projeyi geliştirdik ve ülkemize kazandırdık. Tamamlanıp teslim edilmiş ve inşaatı devam eden toplam 35.000 konut , 6 alışveriş merkezi ve 8 otelin de yönetimini sürdürüyoruz. Bu bilgi ve tecrübe ile şimdi yepyeni bir iş birliğine adım atıyoruz. Ana markamız Avrupa Konutları altında inşa ettiğimiz Çamlıvadi ve Saklıvadi projelerimizde, Accor gibi büyük bir zincirin Mövenpick gibi uluslararası bir markasına yer vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de bu iki markanın birbirine katacağı değerin heyecanını hissediyoruz. Son teknoloji ile donanmış, sağlam ve estetik bir mimari ile inşa ettiğimiz yapılarda, Mövenpick kriterleri ve Türk misafirperverliği birleşiminin çok cazip olacağına inanıyoruz. Bu yatırım ve iş birliğinin hem taraflara, hem turizm sektörüne, hem de ülke ekonomisine hayırlı olmasını dilerim.