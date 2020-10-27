Accor Otel Grubu, 3. çeyrekte 329 milyon euro gelir elde etti

27 Ekim 2020

Accor Otel Grubu, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, grubun üçüncü çeyrek geliri 329 milyon euro oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde organik büyümesini sürdüren grup, Eylül 2020'nin sonunda, 750 bin 135 oda (5.121 otel) olarak devam ettiği faaliyetlerine ek olarak, yüzde 75’i yükselen pazarlarda olmak üzere 208 bin odayı (1.192) proje sürecine aldı. Yanı sıra grup, Eylül 2020'nin sonunda otellerinin yüzde 90’ını 4 bin 600’ün üzerinde bir sayıyla konuklarına yeniden açtı.

Söz konusu dönemde Accor Otel Grubu’nun, 'İşletme ve Franchise (M&F) ücretleri' ile mülk sahipleri için hizmetlerini birleştiren 'otel hizmetleri' segmentindeki toplam gelir 224 milyon euro olurdu. Grup, sadece 'İşletme & Franchise (M&F) ücretleri' ile toplam 72 milyon euro gelir elde etti.

Üçüncü çeyrekte satış, pazarlama, dağıtım ve sadakat bölümlerinden sağlanan, paylaşılan hizmetleri ve otel personeli masraflarının geri ödenmesini de içeren toplam gelir ise 153 milyon euro olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek verilerini değerlendiren Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sébastien Bazin, “Krizin en kötüsü artık geride kaldı, ancak ana pazarlarımız hala sağlık kriziyle mücadele için alınan önlemlerden önemli ölçüde etkilenmeye devam etmektedir. Grup olarak daha verimli, daha çevik, en karlı ve gelecek vaat eden pazarlara ve segmentlere odaklanmak için organizasyonlarımızı dönüştürmeye devam ediyoruz. Ayrıca otellerimize ve sadakat programımıza ek gelir kaynakları ayırıyoruz. Bu çabalar, iyileşmeden daha hızlı yararlanmamıza ve grubun iddialı gelişimini sürdürmemize yardımcı olacak." dedi.