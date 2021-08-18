Accor, Türkiye’deki otel sayısını 57’ye çıkardı

Accor Otel Grubu, yeni yatırımlarla Türkiye’de ve dünyada organik büyümesini devam ettiriyor. Türkiye’de 13 markası bulunan Accor, hizmete aldığı Mövenpick Hotel Trabzon, Mövenpick Bursa Hotel And Thermal Spa, Mercure Trabzon ve ibis Styles İstanbul Merter otelleriyle Türkiye’deki otel sayısını 57'ye çıkardı.

Accor çatısı altında yeni hizmet veren 4 otelden biri olan Mövenpick Hotel Trabzon, Trabzon Havalimanı'na 5 dakika uzaklıkta bulunuyor. 149 oda, 29 süit ve 1 “Presidential Suit” ile hizmet veren otelde ayrıca sırasıyla 20, 50 ve 150 kişi kapasiteli olmak üzere 3 adet toplantı odası bulunuyor.

Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa, 12 premium oda, 6 süit ve 2 “Presidential Suit” olmak üzere 136 oda ile hizmet veriyor. Ayrıca otelde; termal havuzu, saunası, buhar odası, terapötik masaj uygulamaları veya akuarobik, pilates ve grup dersleri gibi aktivitelerin yapılabildiği bir SPA tesisi bulunuyor.



Accor’un hizmete giren yeni otellerinden biri olan Mercure Trabzon’da, 32'si 50-75 metrekarelik süitler dahil olmak üzere, 213 adet 29 metrekarelik deluxe oda bulunuyor. Diğer yatırımlarından ibis Styles İstanbul Merter’de ise 181 standart, 24 üst düzey, 6 aile, 4 engelli odası olmak üzere toplam 211 oda yer alıyor.