Accor ve Faena Grubu globalde güçlerini birleştirdi

Accor Otel Grubu, lüks yaşam tarzı ve konaklama endüstrisi markalarından Faena Grubu ile dünya çapında stratejik ortaklıklarını duyurdu.

Accor Otel Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan ortaklık ile 110 ülkede 5 binden fazla tesise sahip olan Accor, Faena markasını stratejik destinasyonlara taşıyacak. Accor'un yeni girişimleri doğrultusunda Faena’na güç katması, otelcilik hizmetlerini ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor. Girişimin ilk uluslararası destinasyonu Dubai olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sébastien Bazin, “Alan, Len ve tüm Faena grubu ile çalışarak uzun ve ödüllendirici bir gelecek bekliyoruz.” dedi.

Accor olarak deneyime dayalı bir konukseverlik platformu inşa ettiklerini belirten Bazin, "Bunu yaparken, girişimcilerin, yaratıcıların ve vizyonerlerin getirdiği enerji ve fikirlere büyük değer veriyoruz. Alan Faena, dönüştürücü konseptleriyle lüks yaşam tarzı sektöründe açık bir liderdir. Faena Bölgeleri, bulundukları şehirlerin çekim merkezlerini değiştirerek topluluklarında gerçek bir fark yaratıyor. Bu girişimimiz üzerinde çalıştığımız hizmet modelimizde Faena ekibiyle birlikte onların vizyonuna ve global genişleme hedeflerine ulaşmalarına hizmet edecektir.” şeklinde konuştu.