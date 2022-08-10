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Acıbadem, Özel Ortopedia Hastanesi’ni satın aldı

Acıbadem Sağlık Grubu, Adana’daki Özel Ortopedia Hastanesi’ni bünyesine kattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Acıbadem Sağlık Grubu, dün imzalanan anlaşma ile Adana’daki Özel Ortopedia Hastanesi’ni bünyesine kattı.

2009 yılında Acıbadem Adana Hastanesi’ni hayata geçiren Acıbadem Sağlık Grubu, Adana’daki Özel Ortopedia Hastanesi’ni de bünyesine katarak bölgedeki hizmet yelpazesini genişletti.

14 yıl önce kurulan Özel Ortopedia Hastanesi, Acıbadem Sağlık Grubu’nun Türkiye’de 17'inci, dünya genelinde de 23'üncü hastanesi olacak.