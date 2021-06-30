Açık hava stüdyosu “Studio Sky” hizmete girdi

Türkiye’nin ilk açık hava stüdyosu olma özelliği taşıyan “Studio Sky”, Güvenli Turizm ve Accor ALLSAFE sertifikalarına sahip Fairmont Quasar Istanbul'un 26. katındaki terasta hizmete girdi.

Neotech Etkinlik Teknolojileri işbirliği ile hazırlanan Studio Sky’da tüm yayın akışı canlı yayın reji masasından kontrol ediliyor. Studio Sky’da 4 x 3 m genişliğinde LED ekran, kokteyl ve canlı yayınlar için ses sistemi, ışık sistemi ve canlı yayın kameraları bulunuyor.

İzleyici sayısı 1 milyona kadar çıkabiliyor

Studio Sky’da 150 mbps upload/download kesintisiz internet ile kapalı devre micro yayın sistemlerinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden yayın yapma imkanı sunuluyor. İzleyici sayısının taleplere göre 1 kişiden 1 milyon kişiye kadar çıkabildiği Studio Sky’da konuşmacı ya da panelistlere, video konferans uygulamaları üzerinden diledikleri yerde canlı yayın imkanı da sağlanıyor.

Studio Sky’a ilişkin açıklama yapan Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdürü Nicolas Kipper, “Dünya çapında halen etkilerini göstermeye devam eden bu dönemde, misafirlerimizi teknolojinin getirdiği yeniliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sektörün lider ismi Neotech Etkinlik Teknolojileri yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde Luna Balo Salonu’ndaki dijital stüdyomuzun ardından otelimizin 26. katındaki Studio Sky’ı hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.