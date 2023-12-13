Açık Holding, bitki temelli gıda takviyeleri pazarına giriş yaptı

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin sağlığın önemini bize bir kez daha hatırlattığını kaydeden Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, ‘’Doğru tarımla üretilen ve organik gıdaya erişimin giderek zorlaştığı günümüzde, insan sağlığının korunmasına yönelik misyonu benimseyip, uluslararası sertifikalara sahip üretim tesisimizde tamamen bitki temelli ürünlerimizi geliştirdik’’ dedi.

Koruyucu sağlık bilincinin gelişmesinin, sektörde önemli bir değişimi tetiklediğine değinen Yüksel Açık, “Üç yıl önce, sağlık yatırımlarımızın ilki olan Infinity Regenerative Clinic'te önleyici ve bütünsel tıp uygulamaları ile genetik odaklı çözümler sunmaya başladık.

Her sektörde en ileri teknolojilerle fark yaratan bir holding olarak, sağlık sektöründe de önemli bir dönüşüm başlatabileceğimizi fark ettik ve bu amaçla tüm sağlık yatırımlarımızı Infinity Medical Investment çatısı altında birleştirdik.

Ardından, gıda takviyesi (OTC) sektörüne giriş yaparak Cronos Pharma'yı kurduk. Şu an sektöründe en üst kaliteyi hedefleyerek ham madde seçiminden üretim sürecine kadar dünya standartlarında ürünler sunuyoruz. İnsan yaşamına değer katmak ve sağlıklı yaşamı sürdürülebilir kılmaya Yüksel Açık çalışıyoruz” diye konuştu.