Acme Holding, Artemis Halı'yı halka arz edecek

Leyla İLHAN

Bünyesinde Armis Yatak ve Artemis Halı gibi markaları barındıran Acme Holding, küresel çaptaki hammadde arzlarının yetersizliği üretim süreçlerinde ki sıkıntılara rağmen, 2022’nin ilk 9 ayında Armis Yatak tarafında yüzde 119, Artemis Halı tarafında yüzde 75 büyüme kaydetti. Grup, Armis Halı’yı, kasım ayında halka arz etmeye hazırlıyor. Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiği dönemde bu denli hızlı büyümenin kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyleyen Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, bu başarıda en büyük payın Ar-Ge yatırımları olduğunu kaydetti.

Halka arzda hedef kurumsallaşmak

“Artemis Halı olarak Ar-Ge çalışmalarına yıllık ciromuzun yüzde 7’sini ayırıyoruz” diyen Batallı, “Ayrıca hem Türkiye’nin hem de dünyanın en önemli halı üretim merkezlerinin başında Gaziantep geliyor. Gaziantep halı sektöründen halka arz olacak ikinci firma olacağız” diye konuştu. Halka arzı ekonomik bir kaynak elde etmek mantığıyla değil, şirketin kurumsallığını artırıp ileriye dönük yatırımlar ve Ar- Ge yatırımları ile daha özellikli ürünler üretme mantığıyla gerçekleştirdiklerini belirten Batallı, “Bu konudaki bir diğer amacımız ise buradan elde edilecek kaynağı yurt dışı yatırımlarımızda kullanmak. Bu sayede üretim rakamlarımızı artırarak ihracat ağımızı çok daha geniş bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2022’nin ilk 3 çeyreğinde yaptıkları yatırımlar sonucu 100 noktayı daha Armis ürünleri ile buluşturduklarını söyleyen Batallı, “Hali hazırda 76 adet Armis Yatak showroom şubemiz bulunuyor. Bu noktalar Armis tabelası altında faaliyet gösteren ve içinde sadece Armis ürünlerinin satıldığı münhasır mağazalardan oluşuyor. Bu sayıyı yılsonuna kadar 150’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Armis showroomlarımızın yanı sıra 500’e yakın corner satış noktamız var. Bu noktaların sayısını da yılsonuna kadar 750 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2022 yılsonuna kadar 81 ilde olmayı ve sadece İstanbul’da 60 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.

Yatak pazarına 22 ülke daha ekleyecek

Yılsonu ihracat pazarları hakkında da bilgi veren Batallı, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika coğrafyalarında bulunan 28 ülkeye yatak ihracatı gerçekleştirdiklerini, bu rakamı 50 ülkeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. “Şu an ihracatın toplam ciromuzdaki payı yüzde 15. Bu oranı yüzde 40 seviyelerine çıkarma hedefindeyiz” diyen Batallı şunları söyledi: “Özellikle Avrupa en çok ürün ihraç ettiğimiz pazar. Potansiyelleri bakımından bu pazarlardaki büyüme payımızı daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından Suudi Arabistan pazarından yeniden ciddi bir talep görmeye başladık. Normalleşme sonrası ihracatın önündeki engellerin kalkmasıyla 4-5 ay içerisinde en çok ürün gönderdiğimiz ülkenin Suudi Arabistan olmasını bekliyoruz.” Sektörde yaz döneminden dolayı durgunluk olduğunu, ancak okullara dönüş ile birlikte özellikle ekim ayı itibari ile sektörün hareketleneceğini söyleyen Batallı, “Sektörde bu iki ayda daralma konuşulsa da 2023 yılında özellikle ihracatta çok daha iyi noktalara geleceğini ön görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Baltalı, 2017’de kurulmalarına rağmen yatak sektöründe ilk 5 marka içine girdiklerini dile getirerek, “Ar-Ge çalışmalarına yaptığımız yatırımlar sayesinde beş yıl içinde ilk üç marka arasında olmayı hedefliyoruz” dedi.