ACRON Bilişim Genel Müdürü Özgür Yavuzkara oldu

03 Temmuz 2018

Kurumsal yazılım segmentinde farklı endüstrilere ve farklı şirketlere bilişim teknolojilerinde danışmanlık hizmetleri sağlayan ACRON Bilişim’in yeni Genel Müdürü Özgür Yavuzkara oldu. 20 yıldan uzun bir zamandır SAP çözümleri özelinde Türkiye ve yurtdışı görevlerinde bulunan Özgür Yavuzkara, 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş yaşamına Yaşar Holding’de başlayan Yavuzkara, sonrasında 1999 yılında SAP Bilgi İşlem’de bu alandaki kariyerine başladı. Veri Ambarı ve İş Zekâsı alanlarında uzmanlaşan Yavuzkara, 2001 -2004 yılları arasında Hindistan’da “SAP Lider Danışmanlığı” görevinde bulundu.

Türkiye’ye döndükten son INFOBIZ şirketini kuran Özgür Yavuzkara, firmanın belli bir büyüklüğe ulaşmasının ardından Espro şirketi ile birleşip BIZCON şirketinin yeni yapılanmasındaki kurucu ortaklardan biri olarak yöneticilik kariyerini sürdürdü. 2014 yılında BIZCON'un ACRON Bilişim çatısı altında faaliyet göstermeye başlaması ile beraber, bu şirkette Finansal Uygulamalar, İş Analitikleri ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

ACRON Bilişim Genel Müdürü Özgür Yavuzkara, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “ACRON Bilişim olarak müşterilerimizin dijital dönüşüm stratejilerine yeni bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz yeni yapıda, , insan kaynağı kalitesine, çalışan memnuniyetine, müşteri ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanmasına ve en önemlisi de inovasyon odaklı gelişime yoğunlaşacağız. Global ortağımız EOH ile birlikte yurtdışı pazarlarında daha fazla aktif olmayı hedefliyoruz. Cloud ve servis odaklı çözümler bugün önemini daha da artırdı. Bizler de bu süreçte Endüstri 4.0 ve lider olduğumuz MILL ve Perakende sektörlerinde, İş Analitikleri, bulut ve e-dönüşüm ürünler gibi çözüm alanlarında etkinliğimizi daha da arttırmak istiyoruz” dedi.