ACT Otomotiv, dışarıya odaklandı

30 Mayıs 2019

Global markalara üretim yapan ACT, bu yıl dış pazara ağırlık vermeyi planlıyor. Bu yılki iş hacimlerini dolduracak yerli bir proje olmaması nedeniyle yurtdışı projelerine odaklandıklarını söyleyen ACT Otomotiv Ar-Ge Müdürü Umut Onur Şahin, “Renault, Clio 5’in seri üretimine geçecek. 2022’de Ford ve Volkswagen projeleri var. Volkswagen’in elektrikli araç projesi 2023’e kadar devam edecek” dedi.

Volkswagen’in elektrikli aracının 2020’de çıkacağını ifade eden Şahin, bu proje için ön ve arka aks test ve montaj fikstürleriyle ilgili çalışmaya başladıklarını belirtti.

Mactera markası adı altında direnç kaynak makineleri ve perçin makineleri olmak üzere iki ana grupta üretim yaptıklarını anlatan Onur Şahin, makine üretimlerinin yüzde 30’unu toplamda 12 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Almanya'ya ihracata başladı

Kilogram başı ihracat fiyatını 20 dolar olarak açıklayan Şahin, 2018’de Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Romanya, Sırbistan, İspanya, İtalya’ya ürün gönderdiklerini, Almanya’ya da yılın son çeyreğinde ihracat başlattıklarını belirtti. Şahin, Laservorm, Dengensha, SMK ve Safco firmalarının distribütörlüklerini yürüttüklerinin de bilgisini verdi.

Geçen yıl, direnç kaynakta beş olan standart makine çeşidine son olarak dikiş kaynak ve alın kaynak makinelerini ekleyerek, standart makine sayısını 7’ye çıkardıklarını aktaran Onur Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların yanında işe özel birçok değişik kaynak makinesi var. Perçin makinelerinde ise servo ve pnömatik modellerinin üretimi devam ediyor. Kurulu kapasitemizin yüzde 80’ini kullanıyoruz.”

İç piyasada Tofaş, Toyota, Renault gibi ana ve Beyçelik, Ermetal, Mako, TKG, Autoliv, Toyotetsu gibi yan sanayilerin her yeni araç projesinde doğrudan çalışan kaynak makinelerinin bulunduğunu ifade eden Onur Şahin, diğer yandan otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının en büyük müşterileri olduğunu vurguladı