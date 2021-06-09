Actera, teknoloji şirketi Litum'a ortak oldu

Özel sermaye fonu yöneticisi Actera, gerçek zamanlı lokasyon sistemleri (RTLS) ve nesnelerin interneti (IoT) teknoloji alanında faaliyet gösteren Litum'a ortak oldu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada sözkonusu yatırımın tutarı ve ortaklık oranı ise açıklanmadı.

Açıklamada Litum'un global Fortune 500 şirketlerinin pek çoğunun en önemli teknoloji sağlayıcısı konumunda olduğu belirtilerek, "Litum, Actera'dan aldığı yatırımla hızlı büyümesini sürdürerek dünyanın lider RTLS şirketi olma hedefini gerçekleştirecek" denildi.

Litum Kurucu ve Yönetici Ortağı Özgür Ülkü, operasyonlarının yüzde 92-93'ünün yurtdışından geldiğini ve ihracata yönelik operasyonlarda çalıştıklarını belirterek, Actera'dan aldıkları yatırımın Litum'un globalde hızlı büyümesine katkı yapacağını söyledi.

İzmir'de 2004 yılında kurulan Litum, endüstriyel IoT, RTLS, pasif RFID ve yazılım uygulamaları üretiyor. Ortaklık sürecinde Litum'un danışmanlığını Ventura Partners ve Çalışan Okkan Toker Hukuk Bürosu, Actera'nın danışmanlığını ise Verdi Avukatlık Ortaklığı ve Price Waterhouse Coopers üstlendi.