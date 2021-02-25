Actera'dan Türk oyun şirketi Brew Games’e 4 milyon dolar yatırım

Türk oyun şirketi Brew Games, Türkiye odaklı çalışma yürüten özel sermaye şirketi Actera'dan 4 milyon dolarlık yatırım aldı.

Brew Games kurucu ortağı ve CEO’su Ufuk Benli, Actera yatırımı hakkında şunları söyledi: “Brew Games ekibi olarak, Actera ile yaptığımız ortaklıktan dolayı çok heyecanlı ve gururluyuz. Türkiye özellikle mobil oyun geliştirmede son beş yılda büyük yol kat etti. Türk oyun şirketlerine yapılan yatırımların artarak devam ettiğini görüyoruz. Geliştirdiğimiz oyunları dünyanın beğenisine sunmanın yanı sıra sektörümüze yeni yetenekler kazandırmak için de elimizden geleni yapacağız. Bu doğrultuda staj programları, eğitimler ve seminerler düzenleyerek ülkemizin hem katma değerli yazılım ihracatına hem de insan kaynağı yetiştirilmesine fayda sağlamayı hedefliyoruz.”

"Başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmayı sürdüreceğiz"

Yatırıma ilişkin Actera’dan yapılan açıklamada ise, “Türkiye, yetenekli insan kaynağı ve uluslararası başarılarıyla dünya çapında bilinen bir mobil oyun geliştirme merkezi haline geldi. Yatırım yaptığımız Brew Games'in ekibine ve oyun geliştirme potansiyeline olan inancımız tam. Brew Games’in başarısının hem ülkemiz ihracatına hem de istihdama fayda sağlayacağına inanıyoruz. Mobil oyun sektöründe Türkiye’nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için ülkemizin başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” denildi.