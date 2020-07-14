Actera'dan Vivense'ye 130 milyon dolar yatırım

14 Temmuz 2020

Mobilya dikeyinde e-ticaret sitesi girişimi Vivense, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından birine imza atıyor. Türkiye odaklı özel sermaye şirketi Actera, Vivense’ye 130 milyon dolar yatırım yapacak. Yatırım anlaşması ile ilgili imzalar tamamlandı. Yapılacak yatırımla, Vivense’nin Türkiye’deki hızlı büyümesinin yeni yatırımlarla desteklenmesi ve Londra’dan başlayan globalleşme faaliyetlerine hız verilmesi amaçlanıyor.

Actera’dan yapılan açıklamada Vivense ekibine ve Vivense markasının potansiyeline inançlarının tam olduğu, bu potansiyeli daha hızlı gerçekleştirmek için Actera olarak bu yatırım kararını aldıkları ifadesi yer aldı. Actera'nın bugüne kadar yatırım yaptığı şirketler arasında Cinemaximum, Karnaval, MacFit, Dünya Varlık, Mey İçki, Çelebi, Kamil Koç, Gratis ve Tam Faktoring gibi isimler bulunuyor.

İngiltere'den başlayarak globale açılacak

Vivense kurucusu ve CEO'su Kemal Erol, yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: "Tüm Vivense ekibi olarak, Actera’nın bu yatırımı için çok heyecanlı ve gururluyuz. Vivense’yi global ölçekte ilham verici, yenilikçi ve profesyonel bir ev ve yaşam markası yapmak için Actera ile aynı vizyonu paylaşmamız bu yatırımı çok anlamlı yapıyor. Actera’nın Vivense ekibine ve kültürüne güveni bizi daha büyük başarılara taşıyacak. Alacağımız yatırımla lojistik ve teslimat altyapımızı güçlendirerek hızlı büyümemizi sürdüreceğiz. Teknolojimizi daha da geliştirerek Türkiye’de mobilya ve ev kategorisindeki üreticilerin Vivense markası altında globale açılan güçlü bir satış kanalı olacağız. Özel koleksiyonlarımızla ürün gamımızı daha da zenginleştireceğiz. Showroom ve satış noktalarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. Herkesi, Vivense deneyimine fiziksel ve dijital olarak daha kolay ulaştırmak istiyoruz. E-ticaret platformumuza yapacağımız yeni yatırımlarla, mobilya ve ev kategorisinde müşterilerimize sunduğumuz deneyimi daha da iyileştirmek istiyoruz. Türkiye’deki mobilya üreticilerine kalitelerini daha da yukarı taşımaları için destek olmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan, hızlı büyümemizde çok etkili olan e-ticaret ve showroom birlikteliği ile oluşturduğumuz iş modelini globale taşımak istiyoruz. Eylül ayında Londra’da açacağımız showroom ile birlikte 2021 yılı başında İngiltere genelinde e-ticaret sitemiz de faaliyetine başlayacak. Türkiye’deki ürün gamımızı bu iş modeli ile İngiltere’den başlayarak globale taşımak istiyoruz."

Geçen yıl 500 bin mobilya ve ev ürününü müşterilerine teslim eden ve şu anda 417 kişilik ekibiyle hizmet veren Vivense, Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin ve Samsun gibi şehirlerde 54 şubesiyle de hizmet veriyor. 2013 yılında Kemal Erol tarafından kurulan Vivense’in şu anki yatırımcıları arasında Alp Saul, Can Yücaoğlu, Evren Üçok, Gamze Yücaoğlu, Hasan Aslanoba, Fabrice Grinda, Jose Marin ve Cem Sertoğlu var. Bu isimlerin haricinde Earlybird'in de yatırımcı olarak yer alıyor.

54 şubeli Türk şirketi Vivense satılıyor