Acun Ilıcalı eğitime girdi, kayıtlar bir günde doldu

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Türkiye’nin popüler medya patronlarından Acun Ilıcalı, şirketi Acun Medya’yı akademik platforma taşıdı. Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği yaparak Acunmedya Akademi adıyla eğitim sektörüne giriş yaptı.

Ilıcalı, akademinin duyurusunu TV’deki programında yapmasının ardından bugün bilgi almak için üniversiteyi arayanlar dakikalarca telefonun bağlanmasını bekledi. İleri televizyonculuk, gastronomi ve dijital olmak üzere üç bölümden oluşan programın bazı bölümlerinde ilk günden kayıtlar doldu.

7 Haziran’da eğitime başlayacak dijital bölümünün sınıflarında tüm kayıtlar tamamlanmış durumda. Ek sınıf için kayıt alan görevliler, diğer bölümlere de yoğun bir başvuru olduğunu ve kayıtların büyük kısmının dolduğunu söylüyor.

Ücretler 3 bin 300 TL'den başlıyor

Ünlü televizyoncuların, duayen şeflerin, dijital üstadların yönetiminde uygulamalı olarak eğitim ve staj imkanları sunarak gençleri hayallerini gerçekleştirmeye davet eden Acunmedya Akademi’de ücretler her programa göre farklılık gösteriyor. 3 bin 300 TL’den başlayan eğitim ücretleri 34 bin 800’e kadar çıkıyor.

İleri Televizyonculuk Eğitimi ile akademi, adaylara yarının fenomen televizyoncularını yetiştirmeyi vaat ediyor. Programda eğitim alacaklara, televizyonculuk teknikleri ve detaylarını uygulamalı olarak ünlü televizyoncular ve akademisyenlerin yönetiminde verilecek. İki aylık dönemde 200 saat olarak verilecek eğitimin ücreti 12 bin 600 TL.

Masterchefler yetiştirecek

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerden biri olan gastronomi alanında kendini geliştirmek ve profesyonel mutfaklarda çalışmak isteyenlere ise üç ayrı eğitim planlandı. Profesyonel aşçılık, profesyonel pastacılık ve prochef olarak program oluşturuldu. Profesyonel aşçılık eğitimi için 240 saatlik eğitim ünlü şeflerin de içinde olduğu eğitmenler tarafından verilecek. Başarılı olanlara 4 aylık staj imkanı sağlanacak olan bu programın ücreti 34 bin 800 TL. Eğitim sonunda alınacak diploma, Türkiye ve dünyada tüm mutfaklarda çalışmaya başlayabilmek için yeterli bilgi seviyesinde olduğunu kanıtlayacak.

Tüm eğitimler Maslak 1453’te bulunan Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus’te gerçekleşecek.