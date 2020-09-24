Acun Ilıcalı Netflix'e 'Exxen' ile rakip oldu

24 Eylül 2020

Kerim Ülker

Dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından Netflix, ciddi bir izleyici tabanına sahip. Yeni koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların da eklenmesiyle abone sayısı en hızlı artan platformlardan biri. 2020’nin ilk çeyreğinde dünya genelindeki abone sayısı 167 milyon olan şirket, bu rakamı pandemi süreciyle birlikte 16 milyon artırarak 183 milyona çıkardı. Dünya genelinde ilk üç ayda 5.8 milyar dolar ciro, 709 milyon dolar da kâr elde etti. Türkiye’de de hızla büyüyen şirketin rakamları da ilginç. Pandemi ile birlikte abone sayısını 200 binden fazla artıran Netflix’i takip edenlerin sayısı 1.7 milyon kişiye ulaştı. Türkiye’de Netflix sadece büyüme rakamları ile anılmıyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Ankara ile Netflix arasında ciddi bir sıkıntı baş göstermişti. Kamuoyunun da yakından takip ettiği bu tartışmada ana sebep Hükümet’in, bazı Netflix yayınlarına sansür uygulayacağıydı. Sosyal medya dahil birçok alanda tepki çeken bu olayın ardından gözler Netflix’e çevrildi. Türkiye’den çıkacağı iddia edilen Netflix, "Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Netflix, benzer sıkıntıları farklı ülkelerde de yaşıyor. Bazı ülkelerde ise alternatif platform kurmaya başladı. Örneğin Fransa’da Salto, İngiltere’deki Britbox bunlardan en bilinenleri. Türkiye’de de benzer bir platform kurulması için çalışma başlatıldı. Adımı atan ise medya patronu Acun Ilıcalı.

MNG'den iki kanal almıştı

2013’te MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal ile masaya oturan Acun Ilıcalı, TV 8’i devralmıştı. Ardından başka bir kanal için görüşmelere başlayan Ilıcalı, yine Mehmet Nazif Günal ile masaya oturmuş ve alışveriş kanalı MNG Shopping’e ortak olmuştu.

YAKINDA YAYINA BAŞLIYOR

Ilıcalı bu kez Netflix benzeri bir platform için resmi temaslara başlamıştı. İlk kez DÜNYA'nın 11 Ağustos'ta duyurduğu haberde Ilıcalı, kanal kurulumu için resmi kurumlarla masaya oturmuştu. Beklenen onaylar alındı ve Ilıcalı, dijital platformu kurmak için en ciddi adımı attı. Ilıcalı'nın kuracağı platformun ismi Exxen olacak.

Bir sosyal medya hesabı kuran Exxen, çok yakında yayına başlayacağını duyurdu. Özetle, Acun Ilıcalı, Türkiye’deki dijital platform pazarında Netflix’e Exxen ile rakip olacak.